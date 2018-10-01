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Аня Чиповская исполнила джазовые композиции вместе со своим отцом

1 октября
2018 год

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1 октября 2018
О том, что Аня Чиповская обладает приятным тембром, мы узнали не в последнюю очередь благодаря Светлане Устиновой и Дарье Чаруше, которые уговорили актрису исполнить кавер на песню «My Girl» для саундтрека к фильму «Холодный фронт».



Первое живое выступление Чиповской состоялось в 2016 году в в рамках театрального фестиваля «Золотая маска». С тех пор актриса периодически выступает на светских раутах.



«Пение — это моя маленькая слабость, которую я себе иногда позволяю. Я не делаю из этого хобби или вторую профессию, потому что я не профессионал. Я прекрасно пою в ванной, у меня понимающие соседи…».

Аня Чиповская исполнила джазовые композиции вместе со своим отцом

На днях на творческом вечере pop-up клуба La Maison Rémy Martin, который проходил в Музее Архитектуры имени Щусева, Аня вновь порадовала столичный бомонд очередным живым выступлением. А заодно исполнила свою давнюю мечту - выступила на одной сцене со своим отцом, пианистом и композитором Борисом Фрумкиным. Под аккомпанемент Бориса Аня исполнила известные джазовые композиции.



«Пережить этот день всё-таки получилось, хотя в какой-то момент уверенности не было. Спасибо @remymartinrussia за возможность выступить с музыкантом, которого я ценю больше других музыкантов- с моим папой» - написала актриса в своем Инстаграме.
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Аня Чиповская исполнила джазовые композиции вместе со своим отцом фотографии
Аня Чиповская исполнила джазовые композиции вместе со своим отцом фотографии
Аня Чиповская исполнила джазовые композиции вместе со своим отцом фотографии
Аня Чиповская исполнила джазовые композиции вместе со своим отцом фотографии
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