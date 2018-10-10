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«А зачем ты человека-то убил?»: Борис Ливанов рассказал, почему оказался в тюрьме

10 октября
2018 год

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10 октября 2018
Актер Борис Ливанов стал гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где рассказал о трудном детстве, неудачах в личной жизни и пребывании в тюрьме.

«А зачем ты человека-то убил?»: Борис Ливанов рассказал, почему оказался в тюрьме

Борис рос в творческой семье: отец – актер Василий Ливанов, мать – художник-мультипликатор Елена Ливанова. Актер признался, что из-за высокой занятости родители обделяли его любовью и заботой. По словам Ливанова, даже уже в сознательном возрасте он всеми силами пытался добиться родительского внимания.

По словам Бориса, даже его отношения с первой женой были попыткой привлечь внимание родителей, которые были против этого союза. И не зря, потому что этот брак принес супругам только страдания.

У Бориса и Екатерины родилась дочь. Однако девочка появилась на свет глухой, чего жена актера не смогла принять.

«Понимаете, есть такие оптимистичные люди, которые просто не подготовлены к ударам судьбы. Когда выяснилось, что Ева глухая, для Кати это было просто шоком. У нее внутри будто все схемы перегорели. Тогда начались и проблемы с алкоголем. В итоге мне пришлось забрать Еву и уехать», - рассказал Ливанов.

«А зачем ты человека-то убил?»: Борис Ливанов рассказал, почему оказался в тюрьме

Позднее артист завел новые отношения. Но в 2009 году они с Екатериной отмечали Новый год за одним столом. Эта ночь стала для Ливанова роковой.

Во время этого застолья он нанес смертельные ранения незнакомому мужчине, после чего был осужден за убийство. Однако, по словам актера, как все случилось – он не помнит.

«Я проснулся в отделении полиции, вообще не представляя, как сюда попал. Поначалу у меня это не вызвало никаких опасений: на тот момент я побывал чуть ли не во всех отделениях Москвы. И тут мне кто-то говорит: «А зачем ты человека-то убил?» Я сначала подумал, что это шутка, но сам при этом ничего не помнил. В том деле очень много вопросов. Свидетели говорили, что я держал нож в левой руке, хотя я правша. Кто-то утверждал, что я оборонялся. Тот человек, которого я убил, был пьян, у него не сворачивалась кровь от большого количества промилле. Если бы он был трезв, то получил бы легкие ранения, а в итоге кровь так лилась и лилась», - поделился Борис.

Актер был приговорен к восьми годам строгого режима. Однако даже в тюрьме он сумел найти простор для творчества.

«У меня было два пути: пойти по воровской стезе или заниматься тем, что я умею. Но опять же, какой из меня вор? Я выбрал второе, ведь мог сделать что-то действительно хорошее и нужное. Тюрьма - это такое место, где от тебя не остается ничего кроме внутреннего стержня. Там не важно, кто твои родители. Именно там мне стало понятно, кто я есть на самом деле».

На свободе Борису удалось оказаться через пять с половиной лет. Он считает, что, однажды потеряв все, он многое приобрел. Благодаря пройденным жизненным испытаниям артист наладил отношения с семьей, дочерью и обрел любовь всей своей жизни – Марию Голубкину.

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«А зачем ты человека-то убил?»: Борис Ливанов рассказал, почему оказался в тюрьме фотографии
«А зачем ты человека-то убил?»: Борис Ливанов рассказал, почему оказался в тюрьме фотографии
«А зачем ты человека-то убил?»: Борис Ливанов рассказал, почему оказался в тюрьме фотографии
«А зачем ты человека-то убил?»: Борис Ливанов рассказал, почему оказался в тюрьме фотографии
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