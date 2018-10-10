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Блеск и нищета красных дорожек: Александр Збруев, Ирина Безрукова и Александр Гордон

10 октября
2018 год

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10 октября 2018
9 октября в московском кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта КАРО.Арт состоялась премьера фильма Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол». Владимир Мишуков сыграл топ-менеджера, который знакомится в командировке с 17-летней дочерью своего однокурсника.

Блеск и нищета красных дорожек: Александр Збруев, Ирина Безрукова и Александр Гордон
фото: Владимир Мишуков

Среди первых зрителей фильмы были Александр Збруев, Андрей Мерзликин, Ирина Безрукова, Анна Банщикова, Нонна Гришаева, Мария Шумакова, Андрей Звягинцев, Оксана Карас, Василий Сигарев, Александр Гордон, рэпер Влади и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Александр Збруев, Ирина Безрукова и Александр Гордон
фото: Нонна Гришаева

Блеск и нищета красных дорожек: Александр Збруев, Ирина Безрукова и Александр Гордон
фото: Анна Банщикова

Блеск и нищета красных дорожек: Александр Збруев, Ирина Безрукова и Александр Гордон
фото: Андрей Звягинцев

Блеск и нищета красных дорожек: Александр Збруев, Ирина Безрукова и Александр Гордон
фото: Мария Шумакова

Блеск и нищета красных дорожек: Александр Збруев, Ирина Безрукова и Александр Гордон
фото: Влади

Блеск и нищета красных дорожек: Александр Збруев, Ирина Безрукова и Александр Гордон
фото: Ирина Вилкова

Блеск и нищета красных дорожек: Александр Збруев, Ирина Безрукова и Александр Гордон
фото: Александр Гордон

Блеск и нищета красных дорожек: Александр Збруев, Ирина Безрукова и Александр Гордон
фото: Анна Слю и Нино Нинидзе

Блеск и нищета красных дорожек: Александр Збруев, Ирина Безрукова и Александр Гордон
фото: Михаил Сегал и Александр Збруев

Блеск и нищета красных дорожек: Александр Збруев, Ирина Безрукова и Александр Гордон
фото: Василий Сигарев

Блеск и нищета красных дорожек: Александр Збруев, Ирина Безрукова и Александр Гордон
фото: Андрей Мерзликин

Блеск и нищета красных дорожек: Александр Збруев, Ирина Безрукова и Александр Гордон
фото: Софья Гершевич

Блеск и нищета красных дорожек: Александр Збруев, Ирина Безрукова и Александр Гордон
фото: Анфиса Черных

Блеск и нищета красных дорожек: Александр Збруев, Ирина Безрукова и Александр Гордон
фото: Ирина Безрукова

«Слоны могут играть в футбол» в прокате с 18 октября.
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Слоны могут играть в футбол

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Блеск и нищета красных дорожек: Александр Збруев, Ирина Безрукова и Александр Гордон фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Александр Збруев, Ирина Безрукова и Александр Гордон фотографии
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