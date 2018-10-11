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СМИ: Ирина Горбачева и Григорий Калинин развелись

11 октября
2018 год

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11 октября 2018
По сообщениям СМИ актриса Ирина Горбачева рассталась с мужем Григорием Калининым. Актеры прожили вместе 8 лет, в 2015 году узаконив свои отношения. Развод был оформлен летом 2018 года. Если судить по тому, что Ирина и Григорий поудаляли друг друга из соцсетей, расставание вряд ли было спокойным.

СМИ: Ирина Горбачева и Григорий Калинин развелись

Еще совсем недавно актеры давали совместные интервью, рассказывая свою историю любви. Однако в то же время в многочисленных интервью, приуроченных к выходу фильма «Аритмия», Ирина признавалась в том, что ей хорошо знакомы чувства ее героини, которая хочет развестись с мужем.
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СМИ: Ирина Горбачева и Григорий Калинин развелись фотографии
СМИ: Ирина Горбачева и Григорий Калинин развелись фотографии
СМИ: Ирина Горбачева и Григорий Калинин развелись фотографии
СМИ: Ирина Горбачева и Григорий Калинин развелись фотографии
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