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11 октября 2018
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Блеск и нищета красных дорожек: Александр Збруев, Ирина Безрукова и Александр Гордон
Блеск и нищета красных дорожек: Александр Збруев, Ирина Безрукова и Александр Гордон
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11 октября 2018
9 октября в московском кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта КАРО.Арт состоялась премьера фильма
Михаила Сегала
«Слоны могут играть в футбол»
.
Владимир Мишуков
сыграл топ-менеджера, который знакомится в командировке с 17-летней дочерью своего однокурсника.
фото: Владимир Мишуков
Среди первых зрителей фильмы были
Александр Збруев
,
Андрей Мерзликин
,
Ирина Безрукова
,
Анна Банщикова
,
Нонна Гришаева
,
Мария Шумакова
,
Андрей Звягинцев
,
Оксана Карас
,
Василий Сигарев
,
Александр Гордон
, рэпер Влади и другие.
фото: Нонна Гришаева
фото: Анна Банщикова
фото: Андрей Звягинцев
фото: Мария Шумакова
фото: Влади
фото: Ирина Вилкова
фото: Александр Гордон
фото: Анна Слю и Нино Нинидзе
фото: Михаил Сегал и Александр Збруев
фото: Василий Сигарев
фото: Андрей Мерзликин
фото: Софья Гершевич
фото: Анфиса Черных
фото: Ирина Безрукова
«Слоны могут играть в футбол»
в прокате с 18 октября.
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