Анна Якунина рассказала о том, как ее пытался задушить муж

9 октября актрисе Анне Якуниной исполнилось 50 лет. Накануне своего юбилея она стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», где рассказала об испытаниях, которые преподнесла ей жизнь.
Настоящее женское счастье актрисе пришлось ждать долго. В первый раз Анна вышла замуж в 20 с лишним лет и вскоре родила дочь Анастасию. Ее муж – Сергей Стегайлов – не мог материально обеспечить семью, поэтому артистке приходилось подрабатывать танцовщицей в ночных клубах.
«Он любил говорить: «Будет день и будет пища». А у меня не получалось сидеть и ждать. Я считала, что должна быть пища, поэтому шла работать, делала все возможное для своей семьи. В какой-то момент начала выступать вместе с еще двумя девушками в ночном клубе, у нас были танцевальные номера. Сережу это не смущало. Видимо, ему было нормально от того, что жена зарабатывает», - поделилась воспоминаниями Якунина.
Со временем Анна стала относиться к мужу по-иному. По словам актрисы, у нее даже пропало желание видеться с мужем дома. Тогда в ее жизни появился поклонник Алексей, который долгое время пытался добиться ее внимания. В итоге они стали любовниками, хотя у обоих были семьи.
Когда Сергей заподозрил неладное, он начал бороться за внимание супруги. В отчаянии муж актрисы начал играть в казино, чтобы все выигранные деньги тратить на жену. Но однажды мужчина сдался.
«Однажды он пришел из казино, подошел и накрыл меня подушкой. Дочка Настя маленькая рядом спала. Это был такой испуг. Да, душил, но я думаю, это произошло от какой-то беспомощности, бессилия», - вспомнила Анна.
После этого случая Якунина решилась уйти от супруга. Поклонник актрисы Алексей забрал ее с дочерью к себе, и они начали счастливо жить вместе. Чуть позже у Анны и ее возлюбленного родилась еще одна дочь. На данный момент Алексей и Анна вместе уже более 20 лет.
Актриса поделилась, что гражданский муж иногда ревнует ее к экранным возлюбленным. Например, к Максиму Аверину, с которым Анне уже давно приписывают роман. Но сама актриса считает Аверина надежным другом и талантливым актером.
«Мы с Максимом прекрасно понимаем друг друга, он дружит со всей моей семьей. При этом я считаю Максима настоящим гением, его потенциал явно не использован до конца. Там такая мощь! Мне очень повезло поработать с ним».
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