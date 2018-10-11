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Анна Якунина рассказала о том, как ее пытался задушить муж

11 октября
2018 год

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11 октября 2018
9 октября актрисе Анне Якуниной исполнилось 50 лет. Накануне своего юбилея она стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», где рассказала об испытаниях, которые преподнесла ей жизнь.

Анна Якунина рассказала о том, как ее пытался задушить муж

Настоящее женское счастье актрисе пришлось ждать долго. В первый раз Анна вышла замуж в 20 с лишним лет и вскоре родила дочь Анастасию. Ее муж – Сергей Стегайлов – не мог материально обеспечить семью, поэтому артистке приходилось подрабатывать танцовщицей в ночных клубах.

«Он любил говорить: «Будет день и будет пища». А у меня не получалось сидеть и ждать. Я считала, что должна быть пища, поэтому шла работать, делала все возможное для своей семьи. В какой-то момент начала выступать вместе с еще двумя девушками в ночном клубе, у нас были танцевальные номера. Сережу это не смущало. Видимо, ему было нормально от того, что жена зарабатывает», - поделилась воспоминаниями Якунина.

Со временем Анна стала относиться к мужу по-иному. По словам актрисы, у нее даже пропало желание видеться с мужем дома. Тогда в ее жизни появился поклонник Алексей, который долгое время пытался добиться ее внимания. В итоге они стали любовниками, хотя у обоих были семьи.

Когда Сергей заподозрил неладное, он начал бороться за внимание супруги. В отчаянии муж актрисы начал играть в казино, чтобы все выигранные деньги тратить на жену. Но однажды мужчина сдался.

«Однажды он пришел из казино, подошел и накрыл меня подушкой. Дочка Настя маленькая рядом спала. Это был такой испуг. Да, душил, но я думаю, это произошло от какой-то беспомощности, бессилия», - вспомнила Анна.

После этого случая Якунина решилась уйти от супруга. Поклонник актрисы Алексей забрал ее с дочерью к себе, и они начали счастливо жить вместе. Чуть позже у Анны и ее возлюбленного родилась еще одна дочь. На данный момент Алексей и Анна вместе уже более 20 лет.

Актриса поделилась, что гражданский муж иногда ревнует ее к экранным возлюбленным. Например, к Максиму Аверину, с которым Анне уже давно приписывают роман. Но сама актриса считает Аверина надежным другом и талантливым актером.

Анна Якунина рассказала о том, как ее пытался задушить муж

«Мы с Максимом прекрасно понимаем друг друга, он дружит со всей моей семьей. При этом я считаю Максима настоящим гением, его потенциал явно не использован до конца. Там такая мощь! Мне очень повезло поработать с ним».

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Анна Якунина рассказала о том, как ее пытался задушить муж фотографии
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