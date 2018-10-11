СМИ: Сергей Шнуров снова женится

В мае Сергей Шнуров
и его жена Матильда объявили о разводе после восьми лет брака. Казалось бы, шумиха вокруг этого события только недавно утихла. А сейчас СМИ пишут, что артист снова собирается жениться. В сети был опубликован ролик, снятый очевидцами в ЗАГСе, где Шнуров со своей избранницей подают заявление.
Причем, близкие к Шнуру источники подтвердили информацию о том, что артист готов к новым серьезным отношениям.
Кто же стал избранницей музыканта – остается только гадать. Быть может, это его спутница Ольга, в сопровождении которой Шнур недавно появился на церемонии вручения премии «Человек года» по версии журнала GQ
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В этом месяце Шнур уже не раз удивил своих поклонников. Не так давно он удалил все фотографии из своего профиля в Инстаграме, а потом опубликовал фотографию с разбитым глазом, утверждая, что его изувечил подписчик.
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