Шарлиз Терон боится остаться без работы

43-летняя актриса Шарлиз Терон
снялась для обложки специального, «голливудского» выпуска журнала Elle и дала изданию интервью, в котором рассказала о психологических трудностях, связанных с ее профессией.
Шарлиз призналась, что страдает от синдрома самозванки. Она считает, что не настолько умна и талантлива, как оно есть на самом деле. По словам актрисы, ее преследует чувство, будто она обманывает всех окружающих.
«Каждый раз, когда я начинаю сниматься в новом проекте, у меня появляется этот страх: меня уволят; они узнают, что я ужасная актриса; как только они узнают, что весь мой образ - сплошная ложь, я потеряю работу»
, - поделилась Шарлиз.
Но Терон умеет справляться со своими страхами и активно снимается в кино. В 2019 году в прокат выходит сразу несколько фильмов с Шарлиз Терон. Ходят даже слухи, что Шарлиз появится в сиквеле «Взрывной блондинки»
.
Также в интервью актриса затронула тему сексизма в Голливуде. Она призналась, что многие продюсеры и режиссеры часто винят в своих неудачах актрис.
«Женщинам приходится работать намного усерднее, чтобы оправиться после неудачи. Когда же дело касается мужчин, то здесь все определено: «Ну, возможно, кино просто не сработало». В случае с женщинами, причина, скорее, прозвучит как «Фильм не получился из-за нее». Такой подход необходимо менять. Продюсеры сильнее хотят привлечь в проект звезду-мужчину. Мне интересно, какие прекрасные сюжеты мы упускаем потому, то люди слишком испуганы, чтобы дать шанс женщинам проявить себя».
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