Ченнинг Татум завел новый роман после развода

Почти полгода назад 38-летний Ченнинг Татум развелся со своей женой Дженной Дьюэн
. На данный момент о личной жизни актера ничего не известно, но западные СМИ пишут, что не так давно актер был замечен в компании 30-летней певицы Джесси Джей
, которая внешне очень напоминает его бывшую жену.
Совпадение? Не думаем. Однако ни Татум, ни его потенциальная избранница слухи о романе не подтвердили. Совместных фотографий Джесси и Ченнинга тоже нигде нет, даже папарацци не удалось их подловить. Зато есть очевидцы, которые наблюдали, как актер и певица играли в мини-гольф в Сиэтле, а также заметили Ченнинга Татума на концерте Джесси Джей в Солт-Лейк-Сити.
Напомним, что с бывшей женой Татум состоит в дружеских отношениях и участвует в воспитании их дочери Эверли Элизабет Мейзел Татум. Супруги были вместе около 12 лет.
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