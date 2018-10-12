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Ченнинг Татум завел новый роман после развода

12 октября
2018 год

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12 октября 2018
Почти полгода назад 38-летний Ченнинг Татум развелся со своей женой Дженной Дьюэн. На данный момент о личной жизни актера ничего не известно, но западные СМИ пишут, что не так давно актер был замечен в компании 30-летней певицы Джесси Джей, которая внешне очень напоминает его бывшую жену.

Ченнинг Татум завел новый роман после развода

Совпадение? Не думаем. Однако ни Татум, ни его потенциальная избранница слухи о романе не подтвердили. Совместных фотографий Джесси и Ченнинга тоже нигде нет, даже папарацци не удалось их подловить. Зато есть очевидцы, которые наблюдали, как актер и певица играли в мини-гольф в Сиэтле, а также заметили Ченнинга Татума на концерте Джесси Джей в Солт-Лейк-Сити.

Напомним, что с бывшей женой Татум состоит в дружеских отношениях и участвует в воспитании их дочери Эверли Элизабет Мейзел Татум. Супруги были вместе около 12 лет.

Ченнинг Татум завел новый роман после развода
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Ченнинг Татум завел новый роман после развода фотографии
Ченнинг Татум завел новый роман после развода фотографии
Ченнинг Татум завел новый роман после развода фотографии
Ченнинг Татум завел новый роман после развода фотографии
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