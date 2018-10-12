Джулия Робертс рассказала о страхе, который ей не удалось побороть

Накануне 51-ого дня рождения голливудская красотка Джулия Робертс
снялась для обложки октябрьского номера американского Harper's Bazaar и дала интервью Опре Уинфри
, в котором рассказала о страхе высоты и о том, как муж и дети обманули её в день юбилея.
«Я всю жизнь боялась высоты!
- призналась Робертс. - Возможно, это наследственное, потому что у моего отца тоже была эта фобия. Около семи лет назад нас с Дэни (супруг актрисы, оператор Дэниэл Моудер - прим.ред.) пригласили в горный поход. Я подумала: «Боже, как я это сделаю?!» В тот самый момент я подумала, а действительно ли я по-прежнему так боюсь? И решилась! Однако этот поход только подтвердил, что я все еще до безумия боюсь высоты
».
В прошлом году на 50-й день рождения Робертс муж предложил актрисе провести вместе 5 дней в полной изоляции от окружающего мира. Поначалу актрисе понравилась эта идея, однако потом она начала сомневаться, что сможет оставить детей на столь долгий срок.
«В день моего рождения мы уехали с мужем в город, в котором уже когда-то давно были вместе
, - рассказала Джулия. - Именно в этот день дети играли в футбол в школе, и я договорилась с родителями их одноклассников, чтобы они держали меня в курсе игры. Мы зашли с мужем в магазин. Он неожиданно подошел ко мне с большой доской для серфинга и спросил, что я об этом думаю. Я немного смутилась, но уже в следующую секунду увидела наших детей, которые прятались за этой доской. Моей радости не было предела!
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