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Джулия Робертс рассказала о страхе, который ей не удалось побороть

12 октября
2018 год

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12 октября 2018
Накануне 51-ого дня рождения голливудская красотка Джулия Робертс снялась для обложки октябрьского номера американского Harper's Bazaar и дала интервью Опре Уинфри, в котором рассказала о страхе высоты и о том, как муж и дети обманули её в день юбилея.

Джулия Робертс рассказала о страхе, который ей не удалось побороть

«Я всю жизнь боялась высоты! - призналась Робертс. - Возможно, это наследственное, потому что у моего отца тоже была эта фобия. Около семи лет назад нас с Дэни (супруг актрисы, оператор Дэниэл Моудер - прим.ред.) пригласили в горный поход. Я подумала: «Боже, как я это сделаю?!» В тот самый момент я подумала, а действительно ли я по-прежнему так боюсь? И решилась! Однако этот поход только подтвердил, что я все еще до безумия боюсь высоты».

В прошлом году на 50-й день рождения Робертс муж предложил актрисе провести вместе 5 дней в полной изоляции от окружающего мира. Поначалу актрисе понравилась эта идея, однако потом она начала сомневаться, что сможет оставить детей на столь долгий срок.

«В день моего рождения мы уехали с мужем в город, в котором уже когда-то давно были вместе, - рассказала Джулия. - Именно в этот день дети играли в футбол в школе, и я договорилась с родителями их одноклассников, чтобы они держали меня в курсе игры. Мы зашли с мужем в магазин. Он неожиданно подошел ко мне с большой доской для серфинга и спросил, что я об этом думаю. Я немного смутилась, но уже в следующую секунду увидела наших детей, которые прятались за этой доской. Моей радости не было предела!»
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