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Настя Ивлеева дебютировала в большом кино

12 октября
2018 год

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12 октября 2018
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева решила попробовать себя в новом амплуа и исполнила небольшую роль в комедии «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители». Об этом рассказал актёр Александр Ревва, который стал гостем авторского YouTube-проекта Насти Agent Show.

Настя Ивлеева дебютировала в большом кино

«Настя снялась в фильме «Бабушка легкого поведения-2», который выйдет в прокат уже 3 января 2019 года, — сообщил Ревва. — Посмотрите на нее, какая она фантастическая, и поймете, почему я мечтал об этом!». Кого именно сыграла Ивлеева, пока не сообщается.

В продолжении комедии прошлого года зрителей вновь ждёт встреча с аферистом Сашей Рубенштейном и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в столицу. Но их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и «ОПГ – организованная пенсионная группировка» опять объединяются, чтобы отомстить обидчику.

Роли в фильме также исполнили Александр Ревва, Глюк'ozа, Марина Федункив, Дмитрий Нагиев, Евгений Герчаков, Елена Валюшкина, Наталья Бардо, Михаил Галустян, Роман Курцын и другие.
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Настя Ивлеева дебютировала в большом кино фотографии
Настя Ивлеева дебютировала в большом кино фотографии
Настя Ивлеева дебютировала в большом кино фотографии
Настя Ивлеева дебютировала в большом кино фотографии
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