Настя Ивлеева дебютировала в большом кино

Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева
решила попробовать себя в новом амплуа и исполнила небольшую роль в комедии «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители»
. Об этом рассказал актёр Александр Ревва
, который стал гостем авторского YouTube-проекта Насти Agent Show.
«Настя снялась в фильме «Бабушка легкого поведения-2», который выйдет в прокат уже 3 января 2019 года
, — сообщил Ревва. — Посмотрите на нее, какая она фантастическая, и поймете, почему я мечтал об этом!
». Кого именно сыграла Ивлеева, пока не сообщается.
В продолжении комедии прошлого года
зрителей вновь ждёт встреча с аферистом Сашей Рубенштейном и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в столицу. Но их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и «ОПГ – организованная пенсионная группировка» опять объединяются, чтобы отомстить обидчику.
Роли в фильме также исполнили Александр Ревва, Глюк'ozа
, Марина Федункив
, Дмитрий Нагиев
, Евгений Герчаков
, Елена Валюшкина
, Наталья Бардо
, Михаил Галустян
, Роман Курцын
и другие.
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