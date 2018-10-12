«Через восемь месяцев его убили»: Екатерина Семенова рассказала о своих мужчинах

Российская актриса Екатерина Семёнова
, известная по сериалам «Две судьбы»
, «Счастье по рецепту»
, «Больше, чем врач»
и другим, поделилась подробностями бурной личной жизни в программе «Судьба человека».
В 90-е звезда была влюблена в молодого банкира по имени Илья, который дарил ей дорогие подарки и возил по всему миру. Однако счастье было недолгим: мужчину застрелили у подъезда их дома.
«Знаете, когда мы познакомились с Ильей, он сказал, чтобы я его не бросала
, - рассказала Семёнова, - просто побыла рядом, ведь жить ему осталось совсем недолго, месяцев восемь. И действительно, через восемь месяцев его убили. В тот день я с утра сходила в банк, а когда вернулась, он похвастался, что теперь ходит в бронежилете. Меня это удивило, но перед тем, как выйти из дома, он почему-то его снял. Снайперы лежали на крыше нашего дома два дня, ждали подходящего момента. И именно в ту минуту он решил снять жилет. В итоге его ранили, скорая ехала очень долго, и Илья скончался от потери крови
».
В тот день для актрисы началась чёрная полоса: ей приходилось без конца давать показания, ходить на опознания и параллельно организовывать похороны. От депрессии тогда её спас сын Никита, с отцом которого, Антоном Табаковым
, они чуть было не поженились.
«Однажды я сказала Антону: «Может мы уже поженимся?». На меня тогда сильно давили окружающие
, - призналась актриса. - А он ответил, что у него нет места в паспорте, там сплошь стояли штампы о свадьбах и разводах. И тогда я решила, что даже если он меня попросит, я не соглашусь. И вот, когда мы записывали сына Никиту в ЗАГСе, нам предложили сразу и пожениться. Антон был не против, но я отказала, сдержала слово
».
Позже в семье артистки появилась дочь - от бизнесмена Кирилла Сигала. Однако и с ним у Семёновой долгих отношений построить не получилось.
«Кирилл был очень домашним человеком, все время хотел сидеть дома и смотреть телевизор
, - поделилась Екатерина. - А я стремилась куда-то ехать, лететь, что-то изучать. На этой почве мы стали расходиться во взглядах. Но знаете, однажды мне один мудрый человек сказал важную вещь: «Если ты рожаешь ребенка от мужчины, ты должна воспринимать его как родственника». Так и происходит до сих пор. Я люблю отцов своих детей и никогда не манипулировала дочерью или сыном
».
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