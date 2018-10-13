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Сергей Безруков выпустил сольный альбом

13 октября
2018 год

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13 октября 2018
18 октября Сергею Безрукову исполнится 45 лет. По этому случаю артист вместе со своей рок-группой «Крестный папа» даст большой концерт в «Крокус Сити Холле». Сергей обещал, что на концерте зрителей ждут не только песни, но и поэтическая декламация
«Это будет рок-концерт, где будут небольшие фрагменты из того, что я делал когда-то, ну и новые композиции» - рассказал Сергей в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Сергей Безруков выпустил сольный альбом

Группе Безрукова нет еще и полугода - коллектив сформировался только этим летом. Но музыканты не теряли времени зря и успели записать первый альбом, который поступил в продажу 13 октября. Альбом включает в себя 9 композиций.

Сергей Безруков выпустил сольный альбом

В интервью Ивану Урганту Сергей рассказал, как пришел к рок-музыке: «У меня была мечта с детства и я ее до сих пор не реализовал. А вот на подходе к 45...Повлияла роль в «Заповеднике» по Довлатову, где я сыграл рок-музыканта - это меня спровоцировало, потому то я почувствовал себя органично, мне так понравился этот рок-н-ролльный драйв. И мне захотелось создать свою рок-группу. И мечта реализовалась. Это я к тому, что можно мечтать и реализовывать свою мечту. Не отказывайтесь от нее. Мечтайте - и все будет хорошо».

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Сергей Безруков выпустил сольный альбом фотографии
Сергей Безруков выпустил сольный альбом фотографии
Сергей Безруков выпустил сольный альбом фотографии
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