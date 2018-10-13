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Поклонники Анны Хилькевич стали мишенью мошенников

13 октября
2018 год

Лайфстайл >>
13 октября 2018
Популярность Анны Хилькевич на сегодняшний день равна 8 миллионам подписчиков в Инстаграме. С такого миру по нитке - нарядная выйдет рубаха. И даже странно, что мошенники решили подзаработать на ее добром имени только сейчас.

Поклонники Анны Хилькевич стали мишенью мошенников

На днях актриса предостерегла своих подписчиков, рассказав о новой схеме махинаторов:
«Слушайте, важная инфо. На просторах интернета проводится какой-то конкурс, якобы от моего лица, будто я «вас выбрала». Так вот! Я понятия не имею, кто это и что это, не ведитесь на развод. К тому же! Запомните, если в розыгрыше вас просят заплатить деньги за участие или за что-то другое - скорее всего вас обманут».

В комментариях к записи многие подписчики подтвердили, что им действительно неоднократно приходили сообщения, в которых говорилось, что их «выбрала Анна Хилькевич», и предлагалось пройти некую «регистрацию», заплатив 350 рублей.
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Поклонники Анны Хилькевич стали мишенью мошенников фотографии
Поклонники Анны Хилькевич стали мишенью мошенников фотографии
Поклонники Анны Хилькевич стали мишенью мошенников фотографии
Поклонники Анны Хилькевич стали мишенью мошенников фотографии
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