Поклонники Анны Хилькевич стали мишенью мошенников

Популярность Анны Хилькевич
на сегодняшний день равна 8 миллионам подписчиков в Инстаграме. С такого миру по нитке - нарядная выйдет рубаха. И даже странно, что мошенники решили подзаработать на ее добром имени только сейчас.
На днях актриса предостерегла своих подписчиков
, рассказав о новой схеме махинаторов:
«Слушайте, важная инфо. На просторах интернета проводится какой-то конкурс, якобы от моего лица, будто я «вас выбрала». Так вот! Я понятия не имею, кто это и что это, не ведитесь на развод. К тому же! Запомните, если в розыгрыше вас просят заплатить деньги за участие или за что-то другое - скорее всего вас обманут».
В комментариях к записи многие подписчики подтвердили, что им действительно неоднократно приходили сообщения, в которых говорилось, что их «выбрала Анна Хилькевич», и предлагалось пройти некую «регистрацию», заплатив 350 рублей.
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