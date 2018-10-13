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«Происходит манипуляция сознанием»: Мария Кожевникова прокомментировала скандал с участием Кокорина и Мамаева

13 октября
2018 год

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13 октября 2018
8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в очередной раз прославились на всю страну. Но, к сожалению, опять не спортивными достижениями, а хулиганским поведением. Будучи в состоянии как минимум алкогольного опьянения, футболисты избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой. А чуть позже под их горячие руки попали посетители одной из кофеен на Большой Никитской улице. Среди пострадавших оказался директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак. Водитель Ушаковой получил черепно-мозговую травму и перелом носа, после чего телеведущая подала заявление в полицию. Кокорин и Мамаев арестованы и отправлены решением Тверского суда Москвы в СИЗО на два месяца.

Актриса и депутат Мария Кожевникова прокомментировала эту вопиющую историю. Осудив спортсменов, Мария так же обратила внимание общественности на то, что футболисты стали, своего рода козлами отпущения.

«Происходит манипуляция сознанием»: Мария Кожевникова прокомментировала скандал с участием Кокорина и Мамаева

«Никогда не думала, что буду писать о людях, которых осуждаю, но то, что происходит сейчас по всем каналам - это какой- то «Дом 2». Две глобальные проблемы в России - это, как оказалось, Кокорин и Мамаев! А в остальном, все 147 миллионов живут «хорошо». Камнями бросаются те, кого я лично видела в таких состояниях и при таких обстоятельствах, что уже «чья бы корова мычала». Просто страшно становится, как люди «ловят волну».У меня пару лет назад избили сына знакомой, и не так, чтобы сразу интервью раздавать, а сделали инвалидом! И что?! Кто-нибудь нашёл этих ублюдков?! А зачем? Это же не Кокорин и Мамаев! А пару месяцев назад муж моей помощницы по дому попал в аварию, виновник скрылся, а его без сознания доставили в больницу, боролись за его жизнь, до сих пор не может работать и что? Вы думаете... Суд? Компенсация? Хоть какое- то наказание? Ни-че-го! Не повезло, не футболист же сбил. Это же не будут крутить по всем новостям и передачам…Причём, в таком количестве, что «затыкая» реальные проблемы в нашей стране. И, кстати, почему видео с дракой в кафе нам не показывают до конца?! Никто не задумывался? Есть данные, что участники пришли к примирению уже там и подали друг другу руки. Поэтому это наводит на мысль, что происходит манипуляция сознанием, гневом людей, что, мол, «все работает» и по «всей строгости», мы должны сразу забыть всех чиновников, которые украли миллиарды, и их отпустили, богатых отпрысков, которые чинили преступления, «пьяного мальчика»... А говоря уже о классовом неравенстве, позволю себе заметить, не они его породили, и не они себе зарплаты платят или делают выплаты в размере 23 окладов своим подчинённым на два дня уволив, как в Воронежской области. Когда стало нормой считать чужие деньги, не украденные, а заработанные? Я не защищаю этих дураков, они должны ответить за драку, а они происходят в нашей стране по сотне в день, если не больше. Их надо привлечь к ответственности, но не устраивать из этого шоу, где происходит подмена понятий. И последнее, если мы говорим, что закон един для всех, значит он един и исключает абсолютно все крайности.
P.S. Зная, как журналисты любят писать яркие заголовки, я не защищаю , а осуждаю любой вид насилия».
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Мария Кожевникова

фотографии >>
«Происходит манипуляция сознанием»: Мария Кожевникова прокомментировала скандал с участием Кокорина и Мамаева фотографии
«Происходит манипуляция сознанием»: Мария Кожевникова прокомментировала скандал с участием Кокорина и Мамаева фотографии
«Происходит манипуляция сознанием»: Мария Кожевникова прокомментировала скандал с участием Кокорина и Мамаева фотографии
«Происходит манипуляция сознанием»: Мария Кожевникова прокомментировала скандал с участием Кокорина и Мамаева фотографии
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обсуждение >>
№ 2
фан телевизора   13.10.2018 - 21:02
тут дело не в футболистах.Дело в том,что нарвались на крупного чиновника.Если бы не этот Пак,ребятам бы все сошло с рук.Даа,депутат Госдумы и дочь знаменитого хоккеиста не может повлиять на расследование.Марии... читать далее>>
№ 1
Николай Й   13.10.2018 - 19:37
Браво, Мария! Все по делу! Видна невооруженным взглядом попытка отвести глаза россиян от более насущных проблем. Как говорится, мне сказали раз, я поверил, мне повторили, я засомневался. читать далее>>
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