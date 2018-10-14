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Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес

14 октября
2018 год

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14 октября 2018
9 октября в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения музыкальных премий American Music Awards, на ковровой дорожке которой блистали Эмбер Херд, Дженнифер Лопес, Ванесса Хадженс, Коби Смолдерс, Маколей Калкин и Лейтон Мистер.

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Эмбер Херд

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Эмбер Херд

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Дженнифер Лопес

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Дженнифер Лопес

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Коби Смолдерс

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Коби Смолдерс

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Маколей Калкин

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Ванесса Хадженс

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Ванесса Хадженс

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Лейтон Мистер

10 октября в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедийного фильма «Газгольдер. Клубаре». Режиссером фильма снова выступило коллективное сознание под псевдонимом Иван Курский, сценарий написал Олег Груз. Первыми увидеть картину пришли Александр Цыпкин, Ольга Сутулова, Стас Ярушин и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Баста с женой

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Стас Ярушин

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Ольга Сутулова и Евгений Стычкин

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Александр Цыпкин

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Feduk

11 октября в кинотеатре «Москва» состоялось открытие «Недель Каннского кино — 2018». Мероприятие открывал премьерный показ картины «Дикая жизнь», главные роли в которой исполнили Джейк Джилленхол и Кэри Маллиган. Премьеру посетили Светлана Ходченкова, Ирина Хакамада, Елена Летучая и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Светлана Ходченкова

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Ирина Хакамада

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Мария Шумакова

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Елена Летучая

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Анфиса Черных

12 октября подданные Великобритании, не успев толком оправиться от мезальянса свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, праздновали бракосочетание принцессы Евгении Йоркской и ее смертного возлюбленного красных кровей Джека Бруксбэнка. Среди гостей церемонии были замечены Кара Делевинь и ее сестра Поппи, Деми Мур, Лив Тайлер, Наоми Кэмпбелл и, собственно, бывшая актриса, а ныне, кажется, герцогиня Меган Маркл.

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Деми Мур

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Наоми Кэмпбелл

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Лив Тайлер

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Стивен Фрай

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Кара Делевинь

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Поппи Делевинь

Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
фото: Меган Маркл
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