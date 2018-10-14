Блеск и нищета красных дорожек: Маколей Калкин, Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес

10 октября в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедийного фильма «Газгольдер. Клубаре». Режиссером фильма снова выступило коллективное сознание под псевдонимом Иван Курский, сценарий написал Олег Груз. Первыми увидеть картину пришли Александр Цыпкин, Ольга Сутулова, Стас Ярушин и другие.
12 октября подданные Великобритании, не успев толком оправиться от мезальянса свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, праздновали бракосочетание принцессы Евгении Йоркской и ее смертного возлюбленного красных кровей Джека Бруксбэнка. Среди гостей церемонии были замечены Кара Делевинь и ее сестра Поппи, Деми Мур, Лив Тайлер, Наоми Кэмпбелл и, собственно, бывшая актриса, а ныне, кажется, герцогиня Меган Маркл.
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