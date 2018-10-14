Наталья Негода рассказала, как появилась скандальная сцена в «Маленькой Вере»

Роль лучшей подружки Веры, которую в итоге исполнила Александра Табакова, должна была достаться Алике Смеховой: «Меня могли взять на эту роль без проб. Но я совершила большую ошибку. Сказала Васе, что не буду сниматься, потому что мне дали путевку в Сочи от Дома актера. И я сказала, что поеду отдыхать. Я локти потом кусала, что отказалась от такой работы».
По словам Натальи Негоды, взбудоражившая умы миллионов советских зрителей постельная сцена появилась в фильме случайно:
«Ее не было в сценарии вообще. Я помню, что мы эту сцену полностью слямзили у Бертолуччи из какого-то фильма. Считаю, что это был гениальный пиар-ход Василия Владимировича Пичула. Я помню, мы собрались на кухне и стали думать, как это осуществить технически. А снимали вообще в каком-то полуобморочном состоянии».
В роли Веры Пичул первоначально видел Ирину Апексимову. Актриса рассказала, почему не снялась в фильме: «Действительно, я была утверждена на роль Маленькой Веры и одновременно я была утверждена на роль Ксюши в кинофильме «Башня», режиссером которого был Виктор Иванович Трегубович. Я была студенткой первого курса, надо было выбирать. И мы пришли вместе с Василием Пичулом к моему мастеру Олегу Табакову, и Олег Павлович, посмотрев две истории, сказал: «Снимайся, Ирка, у Трегубовича». Вот на этом все и закончилось. Дальше был тотальный бешеный успех «Маленькой Веры». Конечно, скажу вам честно, я переживала. Не могу даже сказать, что я сразу пошла смотреть его. Смотрела я его, по-моему, через два года впервые. Причем, не в кинотеатре, а на видеозаписи. Получается, что самый главный успех этого фильма - постельная сцена. Мне кажется, что это неправильно и достаточно оскорбительно и для режиссера, и для сценариста, и для актеров, которые играли, потому что на самом деле успех фильма не в этом. Он был своевременный. Он был очень правильный, очень здорово сыгранный, хорошо срежиссированный. Не знаю, как сложилась бы моя судьба, если бы я снялась в этой роли. Может быть, про этот фильм вообще бы никто не слышал».
О своей жизни после фильма Наталья Негода не распространялась и раньше, а делать исключение для Андрея Малахова актриса не стала. Почему не сложилась ее актерская карьера, почему она не стала телеведущей, «как Гузеева» - на все эти вопросы Негода ответила лишь, что она «немножко Обломов».
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