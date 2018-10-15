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Ирина Пегова приняла участие в соревнованиях по бальным танцам

15 октября
2018 год

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15 октября 2018
Ирина Пегова приняла участие в соревнованиях по спортивным бальным танцам Capital cup. Актрисе удалось пройти в финал конкурса и занять четвертое место. Партнером Ирины был танцор Евгений Раев, с которым актриса познакомилась на съемках девятого сезона программы «Танцы со звездами». Тогда партнером Ирины был Андрей Козловский, а Евгений танцевал в паре с Агнией Дитковските.

Ирина Пегова приняла участие в соревнованиях по бальным танцам

Соревнования Capital cup проводятся среди спортсменов-любителей всех возрастных категорий. Ирина с Евгением представили свои вариации джайва, пасодобля, ча-ча-ча, румбы и самбы. Актриса поделилась отрывками своего выступления в Инстаграме.











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Ирина Пегова приняла участие в соревнованиях по бальным танцам фотографии
Ирина Пегова приняла участие в соревнованиях по бальным танцам фотографии
Ирина Пегова приняла участие в соревнованиях по бальным танцам фотографии
Ирина Пегова приняла участие в соревнованиях по бальным танцам фотографии
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