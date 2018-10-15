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Елена Летучая написала детскую книгу

15 октября
2018 год

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15 октября 2018
Елена Летучая стала гостьей шоу «ОК на связи!», где анонсировала выход собственной книги. Ведущая уточнила, что это будет детская книга с элементами автобиографии под названием «Путь к мечте». Написала книгу Елена в соавторстве с Никитой Замеховским-Мегалокарди.

Елена Летучая написала детскую книгу

«Там очень интересный рассказ, который будет интересен и взрослым. В этой книге есть часть моей автобиографии и словарик. Этот проект не приносит деньги, он только высасывает, я что-то там постоянно правлю, сижу ночами. Но это эксклюзивный проект, таких очень мало. Я очень хочу это сделать и понимаю, что это очень нужно».

По словам Елены, книга уже сверстана, иллюстрации к ней отрисованы, и в ближайшее время она уйдет в печать. Выход книги планируется весной 2019 года.
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