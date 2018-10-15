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Меган Маркл и принц Гарри станут родителями

15 октября
2018 год

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15 октября 2018
В последнее время в СМИ то и дело маячили публикации, спекулирующие на слухах о беременности бывшей актрисы а ныне герцогини Сассекской Меган Маркл. Среди этих новостей мелькали и бытовые страшилки о том, как Елизавета заставила бедную Меган пройти тест на фертильность. В конце концов, венчание Меган с принцем Гарри состоялось давненько - еще весной текущего года, ее невестка Кейт трудится на славу и недавно родила уже третьего ребенка, да и самой Меган целых 37 лет. Под гнетом этих обстоятельств и постоянного информационного шума Меган, очевидно, испытывала нешуточное давление. И, о чудо, герцогиня наконец-то забеременнела.

Меган Маркл и принц Гарри станут родителями

Не утихла еще радость верноподданных Великобритании от состоявшейся в минувшую пятницу свадьбы принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, как Кенсингтонский дворец сообщил волнительную новость:

«Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские рады сообщить, что герцогиня Сассекская ожидает рождения ребенка весной 2019 года».

Также сообщается, что Меган и Гарри ценят поддержку, которую получают от поклонников со всего мира. Елизавета II и другие члены монаршей династии узнали о беременности герцогини Сассекской во время свадьбы принцессы Евгении и ее возлюбленного.
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Меган Маркл и принц Гарри станут родителями фотографии
Меган Маркл и принц Гарри станут родителями фотографии
Меган Маркл и принц Гарри станут родителями фотографии
Меган Маркл и принц Гарри станут родителями фотографии
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