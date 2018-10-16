Брак с Томом Крузом уберег Николь Кидман

Актеры Николь Кидман
и Том Круз
были женаты 10 лет. За это время вместе они преодолели немало испытаний. Пара не могла завести детей
– у Кидман была внематочная беременность, а позднее выкидыш. Но были в браке Николь и Тома и светлые стороны. Именно о них актриса рассказала в недавнем интервью журналу «New York Magazine».
Николь появилась на обложке этого издания вместе с активисткой Айген Поо
и в беседе с журналистами призналась в том, что брак с Крузом спас ее от домогательств.
«Всегда неохотно говорю о том, каково быть женой Тома Круза в 22 года, потому что сейчас я замужем за человеком, которого считаю своей большой любовью, и это в некоторой степени неуважительно. Тем не менее, я вышла замуж очень рано, но это стало моей защитой. Я вышла замуж по любви, но брак с очень влиятельным мужчиной защитил меня от домогательств. Жила в огромном коконе, а когда вышла из него в 32–33 года, мне пришлось повзрослеть»
, - поделилась Кидман.
А вот после развода с актером, по словам Николь, ей не раз пришлось столкнуться с сексуальными домогательствами и другими жизненными испытаниями.
«Хочу ли я кого-то разоблачить? Нет. Опыт отражается на моей работе? Безусловно. Я хочу использовать его и эмоции. И речь идет не только о сексуальных домогательствах, но и о потерях, смерти…»
, - сказала Кидман.
Сейчас Николь счастлива в браке с музыкантом Китом Урбаном
. Вместе они воспитывают двух дочерей 10-летнюю Сандэй Роуз и 8-летнюю Фэйт Маргарет.
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