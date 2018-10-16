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Брак с Томом Крузом уберег Николь Кидман

16 октября
2018 год

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16 октября 2018
Актеры Николь Кидман и Том Круз были женаты 10 лет. За это время вместе они преодолели немало испытаний. Пара не могла завести детей – у Кидман была внематочная беременность, а позднее выкидыш. Но были в браке Николь и Тома и светлые стороны. Именно о них актриса рассказала в недавнем интервью журналу «New York Magazine».

Брак с Томом Крузом уберег Николь Кидман

Николь появилась на обложке этого издания вместе с активисткой Айген Поо и в беседе с журналистами призналась в том, что брак с Крузом спас ее от домогательств.

«Всегда неохотно говорю о том, каково быть женой Тома Круза в 22 года, потому что сейчас я замужем за человеком, которого считаю своей большой любовью, и это в некоторой степени неуважительно. Тем не менее, я вышла замуж очень рано, но это стало моей защитой. Я вышла замуж по любви, но брак с очень влиятельным мужчиной защитил меня от домогательств. Жила в огромном коконе, а когда вышла из него в 32–33 года, мне пришлось повзрослеть», - поделилась Кидман.

А вот после развода с актером, по словам Николь, ей не раз пришлось столкнуться с сексуальными домогательствами и другими жизненными испытаниями.

Брак с Томом Крузом уберег Николь Кидман

«Хочу ли я кого-то разоблачить? Нет. Опыт отражается на моей работе? Безусловно. Я хочу использовать его и эмоции. И речь идет не только о сексуальных домогательствах, но и о потерях, смерти…», - сказала Кидман.

Сейчас Николь счастлива в браке с музыкантом Китом Урбаном. Вместе они воспитывают двух дочерей 10-летнюю Сандэй Роуз и 8-летнюю Фэйт Маргарет.
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Брак с Томом Крузом уберег Николь Кидман фотографии
Брак с Томом Крузом уберег Николь Кидман фотографии
Брак с Томом Крузом уберег Николь Кидман фотографии
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