«Рядовая история, бытовуха»: Михаил Боярский высказался об аресте Кокорина и Мамаева

Напомним, что 8 октября российские футболисты Александр Кокорин
и Павел Мамаев
, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а после - нескольких посетителей одной из кофеен на Большой Никитской улице. В итоге от рук футболистов, кроме водителя Ушаковой, пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергей Гайсин. Как известно, Кокорин и Мамаев отправлены под арест, по решению Тверского суда Москвы.
На днях по поводу этого инцидента высказались многие артисты и звезды шоу-бизнеса. Не остался в стороне и преданный футбольный фанат Михаил Боярский
.
«Рядовая история, бытовуха. Если бы мы все жили под видеокамерами, никто бы из тюрем не вылезал. Но одно дело, когда горячатся, дерзят совсем молодые пацаны, а тут - 27-летний мужик. Да еще осознающий, что к нему, как к любой знаменитости, приковано всеобщее внимание. Несерьезный подход у Кокорина и его друга Павла Мамаева, несерьезный»
, - поделился своим мнением Боярский.
Также артист заявил, что Кокорин и Мамаев такие же преступники, как и мушкетеры из романа А. Дюма. Кстати, ранее он уже сравнивал Александра Кокорина с Д'Артаньяном.
«Я напомню, что герои Александра Дюма отрубили голову женщине. Д'артаньян наставлял рога мужу Констанции, обманом овладел миледи. По современным меркам, это поведение уголовников-рецидивистов. Один алкоголик, другой богохульник, третий вообще непонятно кто. Просто мы романтизируем их, хотя всех, по законам РФ, давно посадили бы в тюрьму. О чем вы говорите?! Они закалывали по пять человек в день. Это вам не табуретом по голове»
.
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