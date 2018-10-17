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Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе пошел на поправку

17 октября
2018 год

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17 октября 2018
Несколько месяцев назад у 36-летнего актера и телеведущего Эдуарда Мацаберидзе диагностировали рак. С тех пор он начал вести своеобразный дневник в Инстаграме, в котором рассказывал своим подписчикам о борьбе с тяжелой болезнью. И вот, на днях Эдуард сообщил, что прогнозы у врачей хорошие – опухоль уменьшилась, а костный мозг почти очистился.

Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе пошел на поправку

«Новости такие! Опухоль скукожилась до размеров 2,9х2,1 см. Как говорят мексиканские онкологи: Это «эль гранде успехос!», по сравнению с начальными размерами (13,9 на 8 см). Другими словами, она была 356 см кубических! Почти бутылка пива. Полностью она и не исчезнет, наша цель - превратить ее в рубец! Есть мнение, что это нам удалось. Поговаривают, что и костный мозг чист! Но сильно радоваться я боюсь (хоть и делаю это исподтишка) и не буду, пока на следующей неделе не пройду супермегаконтрольный ПЭТ-КТ!», - написал Мацаберидзе.

Последний сеанс химиотерапии у актера состоялся полтора месяца назад. После этой процедуры внешний вид и физическое состояние Эдуарда немного ухудшились.

Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе пошел на поправку

Однако сейчас, по словам Мацаберидзе, он чувствует себя гораздо лучше.

Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе пошел на поправку

«Ходить стало легче, боли в суставах стало меньше, броооови вернулись! Дети больше не седеют при виде меня! Могу пешком подняться на пятый этаж и почти не теряю сознание! В общем, сплошные плюсы! Короче, ждем с 20-х чисел!», - поделился Эд.
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Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе пошел на поправку фотографии
Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе пошел на поправку фотографии
Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе пошел на поправку фотографии
Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе пошел на поправку фотографии
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