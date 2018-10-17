Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе пошел на поправку

Несколько месяцев назад у 36-летнего актера и телеведущего Эдуарда Мацаберидзе диагностировали рак
. С тех пор он начал вести своеобразный дневник в Инстаграме, в котором рассказывал своим подписчикам о борьбе с тяжелой болезнью. И вот, на днях Эдуард сообщил, что прогнозы у врачей хорошие – опухоль уменьшилась, а костный мозг почти очистился.
«Новости такие! Опухоль скукожилась до размеров 2,9х2,1 см. Как говорят мексиканские онкологи: Это «эль гранде успехос!», по сравнению с начальными размерами (13,9 на 8 см). Другими словами, она была 356 см кубических! Почти бутылка пива. Полностью она и не исчезнет, наша цель - превратить ее в рубец! Есть мнение, что это нам удалось. Поговаривают, что и костный мозг чист! Но сильно радоваться я боюсь (хоть и делаю это исподтишка) и не буду, пока на следующей неделе не пройду супермегаконтрольный ПЭТ-КТ!»
, - написал Мацаберидзе.
Последний сеанс химиотерапии у актера состоялся полтора месяца назад. После этой процедуры внешний вид и физическое состояние Эдуарда немного ухудшились.
Однако сейчас, по словам Мацаберидзе, он чувствует себя гораздо лучше.
«Ходить стало легче, боли в суставах стало меньше, броооови вернулись! Дети больше не седеют при виде меня! Могу пешком подняться на пятый этаж и почти не теряю сознание! В общем, сплошные плюсы! Короче, ждем с 20-х чисел!»
, - поделился Эд.
обсуждение >>