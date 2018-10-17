Кира Найтли не разрешает дочери смотреть диснеевские мультфильмы

Как известно, 33-летняя Кира Найтли
нередко публично поддерживает идеи феминизма. Недавно она побывала в студии шоу Эллен Дедженерес
, где рассказала, как воспитывает в своей дочери будущую феминистку.
Дочери актрисы Эди всего три года. В интервью Кира призналась, что запрещает ей смотреть некоторые диснеевские мультфильмы. Сама Найтли недавно снялась в фильме «Щелкунчик и четыре королевства»
компании Дисней, однако по ее мнению, в отдельных мультфильмах роль женщины явно принижается.
«Золушка» рассказывает о том, что кто-то ждет, пока богатенький юноша не придет и не спасет - нет уж, спасай себя сама! А в «Русалочке» героиня жертвует голосом ради принца - не надо отдавать свой голос мужчине! Но мне нравятся песни»
, - объяснила Найтли.
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