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Кира Найтли не разрешает дочери смотреть диснеевские мультфильмы

17 октября
2018 год

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17 октября 2018
Как известно, 33-летняя Кира Найтли нередко публично поддерживает идеи феминизма. Недавно она побывала в студии шоу Эллен Дедженерес, где рассказала, как воспитывает в своей дочери будущую феминистку.

Кира Найтли не разрешает дочери смотреть диснеевские мультфильмы

Дочери актрисы Эди всего три года. В интервью Кира призналась, что запрещает ей смотреть некоторые диснеевские мультфильмы. Сама Найтли недавно снялась в фильме «Щелкунчик и четыре королевства» компании Дисней, однако по ее мнению, в отдельных мультфильмах роль женщины явно принижается.

«Золушка» рассказывает о том, что кто-то ждет, пока богатенький юноша не придет и не спасет - нет уж, спасай себя сама! А в «Русалочке» героиня жертвует голосом ради принца - не надо отдавать свой голос мужчине! Но мне нравятся песни», - объяснила Найтли.

Кира Найтли не разрешает дочери смотреть диснеевские мультфильмы
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Кира Найтли не разрешает дочери смотреть диснеевские мультфильмы фотографии
Кира Найтли не разрешает дочери смотреть диснеевские мультфильмы фотографии
Кира Найтли не разрешает дочери смотреть диснеевские мультфильмы фотографии
Кира Найтли не разрешает дочери смотреть диснеевские мультфильмы фотографии
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