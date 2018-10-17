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«Спасибо за то, что говоришь мне, что веду себя глупо»: Шарлиз Терон поблагодарила свою мать

17 октября
2018 год

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17 октября 2018
43-летняя Шарлиз Терон любит рассказывать о своих подходах к воспитанию детей, но на вечеринке по случаю Elle Women in Hollywood в Лос-Анджелесе она решила посвятить речь своей маме.

«Спасибо за то, что говоришь мне, что веду себя глупо»: Шарлиз Терон поблагодарила свою мать


У актрисы двое приемных темнокожих детей – 6-летний Джексон и 2-летняя Августа. Терон выступала так поздно, что не могла не пошутить по поводу того, что маме двоих детей уже давно пора спать.

«Как по мне, так уже очень поздно… Я чувствую себя усталой мамой, которая выпила слишком много водки», - сказала актриса.

На церемонии также присутствовала мама Шарлиз – Герда. Именно ей актриса выразила благодарность со сцены.

«Моя мама заслуживает награду. Она привила все ценности, которые у меня есть... Спасибо за то, что говоришь мне, что мои шутки не смешны или что веду себя глупо. Спасибо за то, что прикрываешь мою спину», - произнесла Терон.

Шарлиз Терон с мамой Гердой
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«Спасибо за то, что говоришь мне, что веду себя глупо»: Шарлиз Терон поблагодарила свою мать фотографии
«Спасибо за то, что говоришь мне, что веду себя глупо»: Шарлиз Терон поблагодарила свою мать фотографии
«Спасибо за то, что говоришь мне, что веду себя глупо»: Шарлиз Терон поблагодарила свою мать фотографии
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