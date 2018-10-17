«Спасибо за то, что говоришь мне, что веду себя глупо»: Шарлиз Терон поблагодарила свою мать

43-летняя Шарлиз Терон
любит рассказывать о своих подходах к воспитанию детей
, но на вечеринке по случаю Elle Women in Hollywood
в Лос-Анджелесе она решила посвятить речь своей маме.
У актрисы двое приемных темнокожих детей – 6-летний Джексон и 2-летняя Августа. Терон выступала так поздно, что не могла не пошутить по поводу того, что маме двоих детей уже давно пора спать.
«Как по мне, так уже очень поздно… Я чувствую себя усталой мамой, которая выпила слишком много водки»
, - сказала актриса.
На церемонии также присутствовала мама Шарлиз – Герда. Именно ей актриса выразила благодарность со сцены.
«Моя мама заслуживает награду. Она привила все ценности, которые у меня есть... Спасибо за то, что говоришь мне, что мои шутки не смешны или что веду себя глупо. Спасибо за то, что прикрываешь мою спину»
, - произнесла Терон.
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