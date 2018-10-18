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СМИ: Эмма Уотсон встречается с бизнесменом

18 октября
2018 год

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18 октября 2018
Около полугода назад британская актриса Эмма Уотсон рассталась со своим бойфрендом Кордом Оверстритом. А недавно папарацци заметили ее в Мексике в компании бизнесмена Брендана Уоллеса.

СМИ: Эмма Уотсон встречается с бизнесменом

Именно тогда появились слухи о романе звезды «Гарри Поттера» с бизнесменом. Они обедали в одной из кофеен и мило беседовали, не скрывая чувств – много смеялись и целовались.

Но никаких официальных заявлений от актрисы не было. И не будет. Потому что Эмма старается не афишировать свою личную жизнь. Кстати, в недавнем интервью изданию Vanity Fair она объяснила свою позицию.

«Я не могу говорить в интервью о своих бойфрендах и в то же время ожидать равнодушного отношения к своей персоне от папарацци. Тут нужно выбирать», - сказала Уотсон.

Об избраннике актрисы известно, что он выпускник Принстонского и Стэнфордского университетов, занимался недвижимостью и банковским делом. Также Уоллес является сооснователем приложения Cabify - латиноамериканской версии Uber - и основателем и партнером инвестиционной компании Fifth Wall.

СМИ: Эмма Уотсон встречается с бизнесменом
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СМИ: Эмма Уотсон встречается с бизнесменом фотографии
СМИ: Эмма Уотсон встречается с бизнесменом фотографии
СМИ: Эмма Уотсон встречается с бизнесменом фотографии
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