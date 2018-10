Буддист, спасатель и неудавшийся муж Риз Уизерспун: Что мы знаем о Джейке Джилленхоле

фото: Джейк с сестрой Мэгги и матерью Наоми

18 октября в прокат выходит драма «Дикая жизнь» - режиссерский дебют Пола Дано Кэри Маллиган в главных ролях. Действие фильма разворачивается в 1960-х: семья Бринсонов переезжает в захолустный городок штата Монтана, где посильно тянет лямку, пока отец семейства Джерри (Джилленхол) не лишается работы в гольф-клубе. Безработица и растущее недовольство жены побуждают Джерри уехать добровольцем тушить разгулявшиеся лесные пожары. А во время его отсутствия их 14-летний сын Джо () беспомощно наблюдает за попытками матери найти себе более солидного мужчину.Экранизация одноименного романа Роберта Форда моментально очаровала критиков и зрителей Каннского фестиваля и фестиваля в Сандэнсе - замечательный актер Пол Дано оказался (вполне, впрочем, предсказуемо) не менее замечательным режиссером. А работы Маллиган и Джилленхола в фильме стали с легкой руки критиков (как это часто бывает) - лучшими в их, в общем-то, и без того солидных фильмографиях.Джейк Джилленхол - один из самых «закрытых» актеров Голливуда. На протяжении всей карьеры ему удавалось сохранить подробности своей личной жизни при себе. Все, что мы о нем знаем - лишь та информация, которой он скупо делился в интервью с журналистами. Кино-театр.ру внимательно прислушался к Джейку, а так же к немногочисленным слухам о нем, и собрал те немногие факты, которые выходят за рамки его кинокарьеры.Вся семья Джейка вовлечена в шоу-бизнес. Его мать Наоми Фоунер - продюсер и сценарист, а отец Стивен Джилленхолл - режиссер. Поэтому неудивительно, что Джейк и его сестра Мэгги стали актерами. Крестные у Джейка тоже небезызвестные: Джейми Ли Кёртис Пол Ньюман . Ньюман, к слову, дал своему крестнику первый урок вождения. А Джейми Ли Кертис на днях призналась прессе, что именно Джейк убедил ее сниматься в сиквеле «Хэллоуина» Сам Джейк стал крестным отцом дочери своего покойного партнера по фильму «Горбатая гора» Джейк практикует буддизм. Во время учебы в Колумбийском университете он учился у профессора Роберта Турмана - отца Умы Турман , близкого друга Далай-ламы и главного эксперта по буддизму в западном мире.Прежде чем стать актером, Джейк подрабатывал самыми различными способами. В том числе, спасателем на пляже. И хотя ему так и не пришлось никого спасти от верной гибели в волнах бушующего океана, как минимум одному человеку он помог. Одного из отдыхающих ужалила медуза и Джейк самоотверженно помочился несчастному на ногу.Джейк еврей по материнской линии, и как все евреи он должен был пройти обряд совершеннолетия в 13 лет. Однако по настоянию родителей Джейк «отпраздновал» бар-мицву в качестве волонтера в приюте для бездомных. Таким образом родители хотели привить ему чувство благодарности за привилегированную и обеспеченную жизнь.Личная жизнь Джейка и его любовные похождения никогда не были тайной за семью печатями, но и не являлась поводом для бесконечных спекуляций в прессе и соцсетях. Когда он убедительно изобразил любовь к герою Хита Леджера в «Горбатой горе» поползли слухи о его бисексуальности. На что Джейк достаточно спокойно отреагировал, заявив, что ему пока что не приходилось испытывать влечение к мужчинам, но если это произойдет, он вряд ли сильно испугается. Доподлинно известно, что Джейк предпочитает блондинок. Два года он встречался с Кирстен Данст , с которой его познакомила сестра Мэгги. Также Джейк встречался с Риз Уизерспун , и, согласно слухам, расстались они, потому что Джейк хотел жениться, а Риз - не очень-то спешила снова замуж. После у Джиленхола был короткий роман с певицей Тейлор Свифт. Которая, не изменяя своему творческому методу «всё в работу,» написала на эту тему несколько песен (ну, например, «We Are Never Ever Getting Back Together» ), вошедших в ее альбом «Red».И бонус: два музыкальных видео, в которых снялся Джейк.