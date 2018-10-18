Евгений Цыганов спровоцировал слухи о расставании с Юлией Снигирь

15 октября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Человек, который удивил всех»
режиссеров Натальи Меркуловой
и Алексея Чупова
с Евгением Цыгановым
и Натальей Кудряшовой
в главных ролях. Фильм участвовал во второй конкурсной программе «Горизонты» юбилейного 75-го Венецианского кинофестиваля и был единственной российской картиной, представленной в конкурсной программе фестиваля. А актриса Наталья Кудряшова получила в конкурсе «Горизонтов» награду за лучшую женскую роль
.
фото: Наталья Кудряшова
Среди гостей московской премьеры были замечены Ирина Горбачева
, Владимир Яглыч
, Павел Деревянко
, Виктория Толстоганова
, Александр Горчилин
и многие другие. Не было только исполнителя главной роли Евгения Цыганова, который своим отсутствием каким-то невероятным образом подогрел слухи о расставании с Юлией Снигирь
. Слухи поползли после того, как актеры пришли на вручение премии «Восток — Запад» по отдельности.
фото: Павел Деревянко
фото: Ирина Горбачева
фото: Павел Майков
фото: Владимир Яглыч
фото: Анна Слю
фото: Никита Тарасов
фото: Ирина Вилкова
фото: Сабина Еремеева и Александр Горчилин со спутницей
фото: Виктория Толстоганова и Владимир Мишуков
фото: Елена Панова
фото: Софья Гершевич
фото: Наталья Меркулова и Алексей Чупов фото: Наталья Меркулова
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