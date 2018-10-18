Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Евгений Цыганов спровоцировал слухи о расставании с Юлией Снигирь

18 октября
2018 год

Лайфстайл >>
18 октября 2018
15 октября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Человек, который удивил всех» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова с Евгением Цыгановым и Натальей Кудряшовой в главных ролях. Фильм участвовал во второй конкурсной программе «Горизонты» юбилейного 75-го Венецианского кинофестиваля и был единственной российской картиной, представленной в конкурсной программе фестиваля. А актриса Наталья Кудряшова получила в конкурсе «Горизонтов» награду за лучшую женскую роль.

Евгений Цыганов спровоцировал слухи о расставании с Юлией Снигирь
фото: Наталья Кудряшова

Среди гостей московской премьеры были замечены Ирина Горбачева, Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Виктория Толстоганова, Александр Горчилин и многие другие. Не было только исполнителя главной роли Евгения Цыганова, который своим отсутствием каким-то невероятным образом подогрел слухи о расставании с Юлией Снигирь. Слухи поползли после того, как актеры пришли на вручение премии «Восток — Запад» по отдельности.

Евгений Цыганов спровоцировал слухи о расставании с Юлией Снигирь
фото: Павел Деревянко

Евгений Цыганов спровоцировал слухи о расставании с Юлией Снигирь
фото: Ирина Горбачева

Евгений Цыганов спровоцировал слухи о расставании с Юлией Снигирь
фото: Павел Майков

Евгений Цыганов спровоцировал слухи о расставании с Юлией Снигирь
фото: Владимир Яглыч

Евгений Цыганов спровоцировал слухи о расставании с Юлией Снигирь
фото: Анна Слю

Евгений Цыганов спровоцировал слухи о расставании с Юлией Снигирь
фото: Никита Тарасов

Евгений Цыганов спровоцировал слухи о расставании с Юлией Снигирь
фото: Ирина Вилкова

Евгений Цыганов спровоцировал слухи о расставании с Юлией Снигирь
фото: Сабина Еремеева и Александр Горчилин со спутницей

Евгений Цыганов спровоцировал слухи о расставании с Юлией Снигирь
фото: Виктория Толстоганова и Владимир Мишуков

Евгений Цыганов спровоцировал слухи о расставании с Юлией Снигирь
фото: Елена Панова

Евгений Цыганов спровоцировал слухи о расставании с Юлией Снигирь
фото: Софья Гершевич

Евгений Цыганов спровоцировал слухи о расставании с Юлией Снигирь
фото: Наталья Меркулова и Алексей Чупов

Евгений Цыганов спровоцировал слухи о расставании с Юлией Снигирь
фото: Наталья Меркулова
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Наталья Кудряшова отмечена призом Венецианского кинофестиваля

Картину «Человек, который удивил всех» отметили спецпризом на киносмотре в Египте
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Ирина ВилковаИрина ГорбачёваАлександр ГорчилинПавел ДеревянкоСабина ЕремееваНаталья КудряшоваПавел МайковНаталья МеркуловаВладимир МишуковЕлена ПановаАнна СлюЮлия СнигирьНикита ТарасовВиктория ТолстогановаЕвгений ЦыгановАлексей ЧуповВладимир Яглыч
фильмы
Человек, который удивил всех

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Машатков
14 октября ушёл из жизни актёр Александр Машатков.
Степан Пучинян
14 октября ушёл из жизни режиссёр Степан Пучинян.

День рождения >>

Сергей Безруков
Константин Бутаев
Юлия Вознесенская
Лидия Драновская
Ульяна Иващенко
Олег Масленников-Войтов
Дмитрий Орловский
Ольга Сизова
Виктория Чернышёва
Жан-Клод Ван Дамм
Андреа Дель Бока
Клаус Кински
Мелина Меркури
Джордж К. Скотт
Мириам Хопкинс
Зак Эфрон
все родившиеся 18 октября >>

Афиша кино >>

Примадонна
биография, драма, комедия
Великобритания, 2016
Лукас
боевик, триллер
Франция, 2018
Братья Систерс
вестерн, чёрная комедия
Испания, Румыния, США, Франция, 2018
Вечная жизнь Александра Христофорова
комедия, приключения
Россия, 2018
Галвестон
боевик, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2018
Дикая жизнь
драма
США, 2018
Закат
исторический фильм, мелодрама
Венгрия, Франция, 2018
Зимние братья
драма
Дания, Исландия, 2017
Лягушонок Риббит
детский фильм
Малайзия, США, 2014
Прогулка по Риму
приключения, семейное кино
Италия, 2017
Ученик чудовища
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Япония, 2015
Хэллоуин
триллер, фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью