Тирион Ланнистер помогал Кристиану Грею учить роль

Исполнитель роли Тириона Ланнистера в хитовом сериале «Игра престолов» Питер Динклэйдж
рассказал, что помогал Джейми Дорнану
учить реплики для «Пятидесяти оттенков свободы»
.
«Я читал несколько страниц сценария в нашей гримёрке
, - поделился актёр. - Нужно было переснять некоторые сцены фильма, так что я помогал ему учить его реплики. Я читал за Дакоту Джонсон. Я просто помогал другу. Я действительно это делал
».
Дело в том, что Динклэйдж и Дорнан вместе снимались в биографической драме «Мой ужин с Эрве»
о французском актере Эрве Виллешезе
. Актеры много времени проводили вместе на съёмочной площадке и успели подружиться.
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