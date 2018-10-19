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Тирион Ланнистер помогал Кристиану Грею учить роль

19 октября
2018 год

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19 октября 2018
Исполнитель роли Тириона Ланнистера в хитовом сериале «Игра престолов» Питер Динклэйдж рассказал, что помогал Джейми Дорнану учить реплики для «Пятидесяти оттенков свободы».

Тирион Ланнистер помогал Кристиану Грею учить роль

«Я читал несколько страниц сценария в нашей гримёрке, - поделился актёр. - Нужно было переснять некоторые сцены фильма, так что я помогал ему учить его реплики. Я читал за Дакоту Джонсон. Я просто помогал другу. Я действительно это делал».

Дело в том, что Динклэйдж и Дорнан вместе снимались в биографической драме «Мой ужин с Эрве» о французском актере Эрве Виллешезе. Актеры много времени проводили вместе на съёмочной площадке и успели подружиться.
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Дакота ДжонсонПитер ДинклэйджДжейми Дорнан

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Тирион Ланнистер помогал Кристиану Грею учить роль фотографии
Тирион Ланнистер помогал Кристиану Грею учить роль фотографии
Тирион Ланнистер помогал Кристиану Грею учить роль фотографии
Тирион Ланнистер помогал Кристиану Грею учить роль фотографии
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