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Невеста Джейсона Стэтэма рассказала, почему не хочет замуж

19 октября
2018 год

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19 октября 2018
В августе нынешнего года в СМИ появилась информация о том, что герой боевиков Джейсон Стэтэм и его подруга, актриса и бывшая модель Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтели («Безумный Макс: Дорога ярости»), собираются узаконить свои отношения 31 декабря. А на днях в интервью девушка заявила, что под венец совсем не торопится.

Невеста Джейсона Стэтэма рассказала, почему не хочет замуж

«Думаю, что время придёт, - рассудила Рози. - Мы были очень сильно сосредоточены на работе, а потом родился Джек. Мы определённо обсуждаем эту тему и ждём подходящего момента, но это явно не что-то срочное, потому что мы и так очень счастливы. Было бы здорово организовать свадьбу, когда ребёнок немного подрастёт и сможет принять участие в церемонии».

Сын у Стэтэма и Хантингтон-Уайтели родился летом прошлого года. По словам актрисы, после появления первенца она поняла, что хочет ещё детей, те более что Джейсон оказался очень заботливым и любящим отцом.

«Джейсон отлично справляется со всеми этими «отцовскими штучками», - поделилась Хантингтон-Уайтели, - вроде встать в 5 утра, чтобы позволить мне подольше поспать. Он просто блестящий отец! Мне с ним повезло. Конечно, я хочу больше детей. Джек бегает вокруг, учит новые слова, что-то лепечет на своём языке, но я прекрасно понимаю, что он говорит. Это довольно весело».

Сейчас Стэтэм снимается в спин-оффе «Форсажа» под названием «Хоббс и Шоу». Релиз картины намечен на 26 июля 2019 года.
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Невеста Джейсона Стэтэма рассказала, почему не хочет замуж фотографии
Невеста Джейсона Стэтэма рассказала, почему не хочет замуж фотографии
Невеста Джейсона Стэтэма рассказала, почему не хочет замуж фотографии
Невеста Джейсона Стэтэма рассказала, почему не хочет замуж фотографии
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