Невеста Джейсона Стэтэма рассказала, почему не хочет замуж

В августе нынешнего года в СМИ появилась информация
о том, что герой боевиков Джейсон Стэтэм
и его подруга, актриса и бывшая модель Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтели
(«Безумный Макс: Дорога ярости»
), собираются узаконить свои отношения 31 декабря. А на днях в интервью девушка заявила, что под венец совсем не торопится.
«Думаю, что время придёт
, - рассудила Рози. - Мы были очень сильно сосредоточены на работе, а потом родился Джек. Мы определённо обсуждаем эту тему и ждём подходящего момента, но это явно не что-то срочное, потому что мы и так очень счастливы. Было бы здорово организовать свадьбу, когда ребёнок немного подрастёт и сможет принять участие в церемонии
».
Сын у Стэтэма и Хантингтон-Уайтели родился летом прошлого года. По словам актрисы, после появления первенца она поняла, что хочет ещё детей, те более что Джейсон оказался очень заботливым и любящим отцом.
«Джейсон отлично справляется со всеми этими «отцовскими штучками»
, - поделилась Хантингтон-Уайтели, - вроде встать в 5 утра, чтобы позволить мне подольше поспать. Он просто блестящий отец! Мне с ним повезло. Конечно, я хочу больше детей. Джек бегает вокруг, учит новые слова, что-то лепечет на своём языке, но я прекрасно понимаю, что он говорит. Это довольно весело
».
Сейчас Стэтэм снимается в спин-оффе «Форсажа»
под названием «Хоббс и Шоу»
. Релиз картины намечен на 26 июля 2019 года.
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