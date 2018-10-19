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Брэдли Купер знает наизусть песни из «Фиксиков»

19 октября
2018 год

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19 октября 2018
Голливудский актёр Брэдли Купер в рамках рекламной компании своего дебютного режиссёрского проекта «Звезда родилась» принял участие во французском шоу Quotidien. Одним из заданий для актёра стало указать песни, которые постоянно вертятся в голове, и он назвал саундтреки из «Фиксиков» и две советские композиции.


По словам Купера, его возлюбленная Ирина Шейк постоянно включает их дочери Лее российские мультфильмы, поэтому актёр целыми днями слушает детские песенки и уже знает их наизусть. Лучшей песней он считает «Часики» из «Фиксиков», лучшей танцевальной композицией - «Пылесос» из того же мультсериала, а лучшей мелодией для ночи любви - песенку про Антошку. Замыкает плейлист Брэдли Купера песня «Чему учат в школе?».
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Брэдли Купер

фотографии >>
Брэдли Купер знает наизусть песни из «Фиксиков» фотографии
Брэдли Купер знает наизусть песни из «Фиксиков» фотографии
Брэдли Купер знает наизусть песни из «Фиксиков» фотографии
Брэдли Купер знает наизусть песни из «Фиксиков» фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Виктория Лебедева (АНАПА)   19.10.2018 - 16:20
Очень приятно что Ирина Шейк не забывает свои корни.Наши песни прекрасны. читать далее>>
№ 1
Наталья Р.   19.10.2018 - 15:05
Надо же... порадовал... очаровательно просто. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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