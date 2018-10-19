Брэдли Купер знает наизусть песни из «Фиксиков»

Голливудский актёр Брэдли Купер
в рамках рекламной компании своего дебютного режиссёрского проекта «Звезда родилась»
принял участие во французском шоу Quotidien. Одним из заданий для актёра стало указать песни, которые постоянно вертятся в голове, и он назвал саундтреки из «Фиксиков»
и две советские композиции.
По словам Купера, его возлюбленная Ирина Шейк
постоянно включает их дочери Лее российские мультфильмы, поэтому актёр целыми днями слушает детские песенки и уже знает их наизусть. Лучшей песней он считает «Часики» из «Фиксиков», лучшей танцевальной композицией - «Пылесос» из того же мультсериала, а лучшей мелодией для ночи любви - песенку про Антошку
. Замыкает плейлист Брэдли Купера песня «Чему учат в школе?».
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