«Я не была готова к семье»: Эмилия Спивак рассказала о своих романах

Российская актриса Эмилия Спивак
, известная зрителям по ролям в сериалах «Тайны следствия»
, «Медвежий угол»
, «Гончие»
, фильмах «Статский советник»
, «1814»
, «Трое и Снежинка»
и другим, в эфире программы «Судьба человека» поделилась подробностями своей личной жизни. По словам актрисы, Даниил Спиваковский
, с которым она познакомилась на съёмках ленты Бардина
и Мкртчяна
, моментально завладел её сердцем.
«Мы обменялись телефонами, начали списываться, созваниваться
, - вспоминает актриса. - Даня жил в Москве, я в Петербурге, но мы часто ездили друг к другу. Предложение он сделал в новогоднюю ночь, все было очень романтично. Я сказала «да», но потом все так сложилось, что мы расстались. Мне кажется, я не была готова к семье, а он был готов. Я знаю, что сейчас у Дани прекрасные отношения, трое детей. Я не из тех людей, которые следят за судьбами бывших, но когда иногда узнаю новости о своих мужчинах, реагирую на них спокойно»
.
На съёмках того же фильма Спивак работала ещё с одним талантливым артистом - Иваном Ургантом
. В то время актёрам приписывали роман, однако Эмилия утверждает, что их связывали только дружеские и профессиональные отношения.
«Мы познакомились, когда мне было лет девять, а ему лет двенадцать
, - говорит Спивак. - Наши родители отдыхали на природе вместе. Конечно, Ваня мне понравился. Он был таким загадочным, молчаливым, ни с кем толком не общался. Ну, а как Ваня может не нравится? Но это не была влюбленность. На съемочной площадке мы прекрасно ладили, возникла определенная дружеская симпатия, но не больше. Самое главное, что та наша работа вылилась в прекрасное кино
».
Мужем актрисы стал лишь Эрнест Тимерханов
, с которым она познакомилась ещё будучи студенткой. Через много лет отношений и расставаний, ссор и конфликтов, Эмилия поняла, что это не тот человек, который ей нужен.
«Мы-то думали, что сейчас поженимся, и прежний фонтан эмоций появится
, - признается Спивак. - А чувства так и не появились. Конечно, была определенная иллюзия влюбленности, но не более. В какой-то момент я поняла, что хватит, нужно заканчивать. Инициатором расставания, скорее всего, была я
».
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