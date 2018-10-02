Аня Чиповская исполнила джазовые композиции вместе со своим отцом

Первое живое выступление Чиповской состоялось в 2016 году в в рамках театрального фестиваля «Золотая маска». С тех пор актриса периодически выступает на светских раутах.
«Пение — это моя маленькая слабость, которую я себе иногда позволяю. Я не делаю из этого хобби или вторую профессию, потому что я не профессионал. Я прекрасно пою в ванной, у меня понимающие соседи…».
На днях на творческом вечере pop-up клуба La Maison Rémy Martin, который проходил в Музее Архитектуры имени Щусева, Аня вновь порадовала столичный бомонд очередным живым выступлением. А заодно исполнила свою давнюю мечту - выступила на одной сцене со своим отцом, пианистом и композитором Борисом Фрумкиным. Под аккомпанемент Бориса Аня исполнила известные джазовые композиции.
«Пережить этот день всё-таки получилось, хотя в какой-то момент уверенности не было. Спасибо @remymartinrussia за возможность выступить с музыкантом, которого я ценю больше других музыкантов- с моим папой» - написала актриса в своем Инстаграме.
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