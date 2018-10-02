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Илью Глинникова разыскивает полиция

2 октября
2018 год

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2 октября 2018
Звезду сериала «Интерны» Илью Глинникова уже месяц ищет полиция. Актер не заплатил за бензин на одной из автозаправочных станций.

Илью Глинникова разыскивает полиция

С 1 сентября правоохранительные органы пытаются найти злостного нарушителя Глинникова, который приехал на своей белой «Инфинити», заправился на 3200 рублей и молча уехал.

Пока Илья не прокомментировал этот инцидент, но по этому поводу высказался его представитель Максим Брусницын. Он заявил, что актер вовсе не скрывается, а просто не знает о том, что оплата картой не прошла.

«Просто не сработал Apple Pay, он поедет сейчас и вернет деньги. Ребята на заправке чего-то «передраматизировали», увидели актера и стали беспокоитmся. Это не по злобе произошло, а из-за неработающего гаджета, а они могли бы написать ему напрямую», - объяснил Брусницын.
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