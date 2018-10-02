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Дарья Юргенс рассказала об изменах Евгения Дятлова

2 октября
2018 год

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2 октября 2018
Актриса Дарья Юргенс, известная по фильму «Брат-2», стала героиней программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где рассказала о своих непростых романах и мыслях о суициде.

Дарья Юргенс рассказала об изменах Евгения Дятлова

У актрисы было несколько серьезных отношений, но все они были для нее мучительными.

«Все мои мужчины были словно Отелло, а я типичная Дездемона», - как-то пошутила Дарья.

Первым мужем актрисы стал актер и музыкант Евгений Дятлов. Когда они познакомились, Дарья Юргенс только училась в институте, а о Дятлове уже мечтали многие девушки.

В 91 году у Юргенс и Дятлова родился сын Егор. Но не все было так радужно, как кажется. Пока Дарья искала деньги, чтобы прокормить себя и сына, Евгений изменял жене. Тогда актриса даже задумалась о суициде.

«Я почувствовала, что происходит неладное, но Женя не признавался. В итоге он сказал мне: «Даша, я согрешил». Произошло это на вокзале. Он сказал и уехал, а я осталась одна. Мне было так тяжело. Я просто сидела в темноте, курила и пила кофе. У меня даже были мысли плохие, но у меня же был маленький Егор. У нас был 12-й или 17-й этаж в общежитии, я все подходила, смотрела вниз, но не могла этого сделать», - поделилась Юргенс.

По словам актрисы, это был тяжелый удар для нее. Но ради сына супруги продолжили жить вместе, пока Дарья не встретила Юрия Шевчука – солиста группы «ДДТ». Именно Шевчук подтолкнул Юргенс к расставанию с Евгением Дятловым.

У Юрия и Дарьи должен был родиться общий ребенок, но пара приняла решение сделать аборт. Об этом Юргенс вспоминает с сожалением.

«Мне казалось, что Юру нужно спасти, но его прекрасно спасли потом без меня. Однажды он просто сказал мне уходить из театра. У него был сын, у меня тоже, должен был родиться общий ребенок. Он сказал, что я одна и не справлюсь со всем, если продолжу работать. Я считаю, что совершенный мною грех - это только моя вина, не его».

После очередных несчастливых отношений актриса начала жить со своим давним поклонником Петром Журавлевым. Хотя он и опекал Дарью, и заботился о ней на протяжении семи лет, она продолжала искать своего мужчину. Тогда она родила дочь Сашу, но имя отца девочки отказывается раскрывать до сих пор.

«Сашка знает, что она Сергеевна, что ее папу зовут Сережа, и пока этого достаточно. Может, когда-нибудь я решусь и все ей расскажу. Но это не моя тайна», - объяснила артистка.

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Дарья Юргенс рассказала об изменах Евгения Дятлова фотографии
Дарья Юргенс рассказала об изменах Евгения Дятлова фотографии
Дарья Юргенс рассказала об изменах Евгения Дятлова фотографии
Дарья Юргенс рассказала об изменах Евгения Дятлова фотографии
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