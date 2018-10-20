Шэрон Стоун смирилась с ролью матери-одиночки

60-летняя актриса Шэрон Стоун
недавно рассталась со своим очередным бойфрендом Анджело Боффой. И это расставание, видимо, стало для нее последней каплей: Шэрон решила, что в ее жизни больше нет места мужчинам. За исключением её приемных сыновей. Выступая на ежегодном саммите Marie Claire Power Trip, актриса произнесла речь о том, как изменились её взгляды на жизнь, материнство и отношения с мужчинами.
«У меня сейчас самый счастливый период в жизни. Я живу в своем доме, куда переехала 25 лет назад, с детьми. Они сейчас в том прекрасном возрасте, когда им больше не нужна няня. Я могу проснуться в субботу утром, спуститься вниз, поиграть с сыновьями, поплавать с ними вместе, поиграть в баскетбол или просто посмотреть фильмы».
В 2001 году Стоун перенесла инсульт
, затяжные последствия которого отразились не только на здоровье актрисы, но и на ее личной жизни и карьере. В 2008 году актриса развелась с журналистом Филом Бронштейном и «проиграла» опеку над старшим сыном, который отправился жить к отцу по решению суда: «Болезнь меня многому научила. Я заново научилась быть благодарна простым вещам: способности видеть, говорить, ходить. Стыдно, что для этого потребовалось заплатить такую высокую цену. Мне было стыдно за себя. Я потеряла все: брак, карьеру, детей»
.
«В глубине души вы надеетесь, что в один прекрасный день перестанете быть матерью-одиночкой, но в конце концов понимаете, что так лучше. Я больше не надеюсь на кого-то. Теперь сажусь рядом со своими мальчиками и говорю, что должна научить их быть джентльменами и мужчинами. Мы вместе пытаемся понять это. Были времена, когда нам казалось, что появится помощник в этом деле, но нет».
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