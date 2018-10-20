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Паулина Андреева не хочет общаться со Светланой Бондарчук

20 октября
2018 год

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20 октября 2018
Федор и Светлана Бондарчук развелись два года назад, и общественность связывала причины разрыва с романом Федора и Паулины Андреевой. В одном из интервью Фёдор опроверг эту версию, заявив, что развод с бывшей женой стал результатом постепенного процесса обоюдного отчуждения.
В недавнем интервью телеканалу «Дождь» Светлана подтвердила слова Федора, заявив, что никто не виноват в их расставании, которое стало следствием кризиса отношений.

Паулина Андреева не хочет общаться со Светланой Бондарчук

Светлана призналась, что ей очень важно поддерживать с бывшем мужем дружеские отношения: «Нам было важно сохранить дружеские, теплые отношения — наверное, и какая-то форма любви остается! Я не знаю, как думал и чувствовал Федор, но я понимала: мы прошли такой большой путь и что бы дальше с нами ни происходило, если мы проклянем друг друга, то мы проклянем ту жизнь, которая самая яркая, юная, фантастическая».

Паулина Андреева не хочет общаться со Светланой Бондарчук

В интервью Бондарчук намекнула на то, что Паулина Андреева не спешит идти с ней на контакт. Светлана часто приглашает домой на ужин всю семью, включая Федора, и заявила, что «ждёт в гости» Паулину: «Совместных застолий, видимо, не будет. Не потому, что я этого не хочу... это другие люди не хотят. Я открыта и Федору сказала об этом сразу!»
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Паулина Андреева не хочет общаться со Светланой Бондарчук фотографии
Паулина Андреева не хочет общаться со Светланой Бондарчук фотографии
Паулина Андреева не хочет общаться со Светланой Бондарчук фотографии
Паулина Андреева не хочет общаться со Светланой Бондарчук фотографии
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