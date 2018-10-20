Паулина Андреева не хочет общаться со Светланой Бондарчук

Федор
и Светлана Бондарчук
развелись два года назад, и общественность связывала причины разрыва с романом Федора и Паулины Андреевой
. В одном из интервью Фёдор опроверг эту версию, заявив, что развод с бывшей женой стал результатом постепенного процесса обоюдного отчуждения.
В недавнем интервью телеканалу «Дождь» Светлана подтвердила слова Федора, заявив, что никто не виноват в их расставании, которое стало следствием кризиса отношений.
Светлана призналась, что ей очень важно поддерживать с бывшем мужем дружеские отношения: «Нам было важно сохранить дружеские, теплые отношения — наверное, и какая-то форма любви остается! Я не знаю, как думал и чувствовал Федор, но я понимала: мы прошли такой большой путь и что бы дальше с нами ни происходило, если мы проклянем друг друга, то мы проклянем ту жизнь, которая самая яркая, юная, фантастическая».
В интервью Бондарчук намекнула на то, что Паулина Андреева не спешит идти с ней на контакт. Светлана часто приглашает домой на ужин всю семью, включая Федора, и заявила, что «ждёт в гости» Паулину: «Совместных застолий, видимо, не будет. Не потому, что я этого не хочу... это другие люди не хотят. Я открыта и Федору сказала об этом сразу!»
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