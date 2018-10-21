Константин Хабенский прокомментировал выдвижение фильма «Собибор» на премию «Оскар»

В начале сентября российский оскаровский комитет принял решение
выдвинуть на премию «Оскар» режиссерский дебют Константина Хабенского
- военную драму «Собибор»
. На днях стало известно, что фильм прошел первичный отбор и вошел в число 87 претендентов на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Но радоваться пока рано - шорт-лист номинантов будет обнародован 22 января 2019 года.
Константин Хабенский высказался по поводу выдвижения его фильма на соискание премии: «Я не берусь оценивать шансы. Во-первых, то, что выдвинули большинством голосов - уже чертовски приятно. Во-вторых, то, что американская академия через какое-то время подтвердила, что она берет - тоже приятно. Я же в этих сферах особо не вращался. Поэтому для меня интересно, что это такое. Как будет выстроена кампания продвижения фильма по этой номинации. Мне просто это интересно - что там получится»
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Сюжет фильма основан на реальной истории единственного успешного восстания в лагере смерти, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.
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