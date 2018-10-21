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Константин Хабенский прокомментировал выдвижение фильма «Собибор» на премию «Оскар»

21 октября
2018 год

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21 октября 2018
В начале сентября российский оскаровский комитет принял решение выдвинуть на премию «Оскар» режиссерский дебют Константина Хабенского - военную драму «Собибор». На днях стало известно, что фильм прошел первичный отбор и вошел в число 87 претендентов на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Но радоваться пока рано - шорт-лист номинантов будет обнародован 22 января 2019 года.

Константин Хабенский прокомментировал выдвижение фильма «Собибор» на премию «Оскар»

Константин Хабенский высказался по поводу выдвижения его фильма на соискание премии: «Я не берусь оценивать шансы. Во-первых, то, что выдвинули большинством голосов - уже чертовски приятно. Во-вторых, то, что американская академия через какое-то время подтвердила, что она берет - тоже приятно. Я же в этих сферах особо не вращался. Поэтому для меня интересно, что это такое. Как будет выстроена кампания продвижения фильма по этой номинации. Мне просто это интересно - что там получится».

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Сюжет фильма основан на реальной истории единственного успешного восстания в лагере смерти, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.
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Константин Хабенский прокомментировал выдвижение фильма «Собибор» на премию «Оскар» фотографии
Константин Хабенский прокомментировал выдвижение фильма «Собибор» на премию «Оскар» фотографии
Константин Хабенский прокомментировал выдвижение фильма «Собибор» на премию «Оскар» фотографии
Константин Хабенский прокомментировал выдвижение фильма «Собибор» на премию «Оскар» фотографии
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