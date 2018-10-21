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«Артист не должен вступать в подобного рода диалог со зрителем»: Елизавета Боярская о поведении в соцсетях

21 октября
2018 год

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21 октября 2018
Елизавета Боярская дала большое интервью главному редактору журнала «Домашний Очаг», в котором рассказала о своем отношении к соцсетям и о стратегии поведения в них.

«Артист не должен вступать в подобного рода диалог со зрителем»: Елизавета Боярская о поведении в соцсетях

Актриса «ушла» из Фейсбука, но осталась в Инстаграме, потому что этот инструмент помогает ей, среди прочего, продвигать информацию о благотворительных фондах, с которыми она сотрудничает на пару с Максимом Матвеевым. Когда же дело касается более личной информации, Елизавета начинает слишком много думать:

«Чтобы мне сделать личный пост — это целое мероприятие. Я к этому, может быть, слишком серьезно отношусь.
Надо, чтобы было содержание, чтобы не глупо, чтобы чуть-чуть с юмором. А может, я написала недостаточно развернуто и, может, непонятно? А может, не всех упомянула? Или написала слишком серьезно? Или, наоборот, слишком легкомысленно?

Начнем с того, что мне сложно выбрать фотографию, то есть я выбираю, а потом думаю: это чтобы что? Это же просто моя фотография. Я что, хочу показать, какая я симпатичная? Или какой у меня макияж? Что это будет значить? Зачем? Я задаю себе десять тысяч вопросов и все время думаю: да почему же это людям интересно должно быть? Почему кто-то должен знать, что я ем, где нахожусь? Подумаю и иногда вообще нажимаю кнопку «Отменить». А вот, например, если я была на выставке Петрова-Водкина — да, это гениально, фантастическая выставка, я могу поделиться, потому что ну вдруг какой-нибудь человек прочитает и скажет: «Ой, и я схожу!» Вроде как толк есть».

«Артист не должен вступать в подобного рода диалог со зрителем»: Елизавета Боярская о поведении в соцсетях

«Я не отвечаю подписчикам, не вступаю в споры, не комментирую. Может, это старомодное размышление, но мне кажется, артист не должен вступать в подобного рода диалог со зрителем. Если это не доверительный разговор с публикой во время спектакля, причем не прямой, а посредством драматургии, игры, или если это не творческая встреча, с вопросами и ответами, касающимися искусства, то полемизировать на житейские темы в интернет-пространстве мне кажется неправильным. Я не должна людям навязывать свое мнение — и имею право не комментировать их мнение».

«Мне безумно интересны артисты, про которых я ничего не знаю: Костя Хабенский, Олег Меньшиков, например. Они для меня остаются… какими-то, что ли, недосягаемыми. Да, с кем-то я работала на сцене и в кадре, но, тем не менее, оттого что они сторонятся публичности, редко можно прочитать их интервью или увидеть в светских новостных лентах, они остаются для меня загадкой. Мне интересно слушать, как они рассуждают о профессии, о жизни. И мне совсем не хочется знать каких-то семейных подробностей».

«Я обожаю Инстаграм Иры Горбачевой, не оторваться, потому что она настолько в этом искрометна и свободна, что испытываешь сплошное наслаждение, — это высший, рафинированный пилотаж. Я бы никогда так не смогла, потому что я другая, я не могу быть настолько забавной, такой свободной, дурачиться так открыто, мне это не очень свойственно. В жизни — да, в комедии — да, но не у себя в Инстаграме.

«Артист не должен вступать в подобного рода диалог со зрителем»: Елизавета Боярская о поведении в соцсетях

Елизавета также рассказала о том, что ее расстраивают люди, одержимые идеей запечатлеть «знаменитость» ценой нарушения личного пространства: «Расстраиваюсь, когда меня исподтишка фотографируют, когда я к этому не готова: иду в аптеку или в магазин, сплю в поезде или самолете, когда устала и выгляжу совсем не так, как хотела бы, а потом это фото всплывает в Сети».

«К сожалению, не все отличаются тактом. Причем иногда люди не могут вспомнить, как тебя зовут, где видел, но фото «с чувихой из телика» необходимо. У каждого артиста есть парочка забавных рассказов на эту тему с плеядой реплик: «Ой, а вы же этот, ну этот… Да?!» или «Кепочку-то снимите для фото, а то лица не видно». Мне не раз говорили: «Ой, а вы в жизни такая молоденькая и худенькая». Я все время потом думаю: господи, что ж со мной на экране не так? Забавно. Но не будем всех под одну гребенку подводить. Большая радость и пообщаться, и сфотографироваться после спектакля или на какой-нибудь творческой встрече или фестивале с поклонниками. И все артисты благодарны им за любовь и интерес к своему творчеству».
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«Артист не должен вступать в подобного рода диалог со зрителем»: Елизавета Боярская о поведении в соцсетях фотографии
«Артист не должен вступать в подобного рода диалог со зрителем»: Елизавета Боярская о поведении в соцсетях фотографии
«Артист не должен вступать в подобного рода диалог со зрителем»: Елизавета Боярская о поведении в соцсетях фотографии
«Артист не должен вступать в подобного рода диалог со зрителем»: Елизавета Боярская о поведении в соцсетях фотографии
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