Сергей Светлаков оценил Ивана Урганта, Елену Летучую и Максима Галкина

В пятницу, 26 октября на телеканале СТС стартует перезапуск шоу «Слава богу, ты пришел» без Михаила Шаца
и Татьяны Лазаревой
. Подопытными первого выпуска стали Иван Ургант
, Максим Галкин
, Татьяна Навка
, Елена Летучая
и другие.
Ургант отправится в прошлое, чтобы узнать правду о своих предках, Татьяна Навка возглавит восстание против мужчин, Елена Летучая столкнется с соперницей Еленой Доставучей, и увенчает все это каким-то образом Максим Галкин в йога-классе.
Судить импровизации будет новый главный судья проекта Сергей Светлаков
.
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