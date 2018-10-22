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Сергей Светлаков оценил Ивана Урганта, Елену Летучую и Максима Галкина

22 октября
2018 год

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22 октября 2018
В пятницу, 26 октября на телеканале СТС стартует перезапуск шоу «Слава богу, ты пришел» без Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой. Подопытными первого выпуска стали Иван Ургант, Максим Галкин, Татьяна Навка, Елена Летучая и другие.

Сергей Светлаков оценил Ивана Урганта, Елену Летучую и Максима Галкина

Ургант отправится в прошлое, чтобы узнать правду о своих предках, Татьяна Навка возглавит восстание против мужчин, Елена Летучая столкнется с соперницей Еленой Доставучей, и увенчает все это каким-то образом Максим Галкин в йога-классе.
Судить импровизации будет новый главный судья проекта Сергей Светлаков.
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Сергей Светлаков оценил Ивана Урганта, Елену Летучую и Максима Галкина фотографии
Сергей Светлаков оценил Ивана Урганта, Елену Летучую и Максима Галкина фотографии
Сергей Светлаков оценил Ивана Урганта, Елену Летучую и Максима Галкина фотографии
Сергей Светлаков оценил Ивана Урганта, Елену Летучую и Максима Галкина фотографии
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