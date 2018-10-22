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«Иногда я падаю или роняю вещи»: Сельма Блэр призналась, что у нее рассеянный склероз

22 октября
2018 год

Лайфстайл >>
22 октября 2018
46-летняя актриса Сэльма Блэр рассказала своим подписчикам в Инстаграме о том, что в августе ей диагностировали рассеянный склероз. В развернутом письме актриса призналась, что заметила первые симптомы еще 15 лет назад.

«Иногда я падаю или роняю вещи»: Сельма Блэр призналась, что у нее рассеянный склероз

«Два дня назад я ходила на примерку, и тогда я решила, что должна поделиться тем, что со мной происходит. В тот день Алиса Суонсон, великолепный дизайнер по костюмам сериала Another Life, в котором я играю одну из главных ролей, аккуратно помогла мне надеть штаны, верхнюю одежду, застегнула пальто и подставила плечо. У меня рассеянный склероз. Сейчас у меня обострение. Спасибо Господу и пониманию со стороны Netflix: у меня все еще есть работа. Прекрасная работа. Я инвалид. Иногда я падаю или роняю вещи. У меня появились проблемы с памятью, мой разум затуманен, а левая половина тела работает, словно сломанный GPS. Но мы справимся. И я смеюсь, не зная, что буду делать дальше, но точно знаю, что сделаю все возможное.

С тех пор как мне поставили диагноз - в 10:30 вечера 16 августа - меня постоянно поддерживают друзья и коллеги. Спасибо вам за это! Мне нелегко, но я надеюсь, что смогу подарить надежду другим - и даже самой себе. Нельзя получить помощь, если не просить о ней. Поначалу это может быть невероятно сложным. Хочется спать, постоянно хочется спать. Так что у меня нет никаких ответов - я просто хочу спать. Но я человек, смотрящий вперед, и хочу как-то сделать свою жизнь полноценной. Хочу снова играть с сыном. Хочу ходить по улице и кататься на своей лошади. У меня рассеянный склероз, и я в порядке.

Но если вы увидите меня, собирающей выпавшие из рук вещи, не стесняйтесь, подойдите и помогите мне. Для меня это дело может в тот момент оказаться непосильным, а ваша помощь сэкономит мне половину дня. Диагноз поставили не так давно, но симптомы у меня были уже многие годы. Я не обращала на них внимания, не принимала их серьезно. Все началось с того, что я пошла к врачу, чтобы тот назначил мне лечение от боли, которая, как мне казалось, была вызвана защемлением нерва. Тогда я поняла, что последние 15 лет закрывала глаза на симптомы настоящей болезни. Я рада, что наконец прояснила ситуацию со своим здоровьем. А также, что поделилась историей с вами».
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Селма Блэр

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«Иногда я падаю или роняю вещи»: Сельма Блэр призналась, что у нее рассеянный склероз фотографии
«Иногда я падаю или роняю вещи»: Сельма Блэр призналась, что у нее рассеянный склероз фотографии
«Иногда я падаю или роняю вещи»: Сельма Блэр призналась, что у нее рассеянный склероз фотографии
«Иногда я падаю или роняю вещи»: Сельма Блэр призналась, что у нее рассеянный склероз фотографии
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