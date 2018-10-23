«Творчество делает нас светлее, добрее и глубже»: Юлия Пересильд о воспитании дочерей

На днях актриса Юлия Пересильд
вместе со своими дочерьми - 9-летней Аней и 6-летней Машей – посетила образовательные курсы в Институте русского реалистического искусства. Они выбрали занятие направления Science Art, которое учит анализировать связи между природными структурами и направлениями в искусстве и архитектуре.
Юлия поделилась эмоциями после мастер-класса и отметила, что прививать любовь к искусству необходимо не только детям, но и взрослым.
«Мне кажется, не только детей, но и взрослых нужно творчески развивать. Детей - потому что мне хочется верить, что творчество делает нас светлее, добрее и глубже, и может быть, большинство неприятных факторов окружающей и общественной среды благодаря искусству можно нейтрализовать. Просто, наверное, сложнее быть подлецом - можно, но сложнее - когда ты знаешь понятие «рамки подлости», а искусство очень много этому посвящает. Эти замечательные мастер-классы - начальные занятия, первые шаги. В этих занятиях, скорее, не к искусству приобщение, а приобщение родителей к детям. Это очень важный фактор - когда вы вместе, да еще и в таком волшебном месте, когда у вас есть возможность не просто дома полепить из пластилина, а сделать такой «культ-поход» с профессиональными мастерами позаниматься вместе со своими детьми. Для меня эти мастер-классы про это. И вообще, мои дети думают, что музеи - это не скучно, что это не наказание - пойти в субботу в музей, а что это очень интересно. Потому что в большинстве случаев у нас в детстве сформированы наказания: вместо мультиков мы идем в музей, а это не так».
Вообще дочери актрисы не привыкли сидеть дома. По словам Юлии, девочки осваивают спорт, музыку, языки, но со временем от некоторых занятий приходится отказываться.
«Танцы, английский, плавание. Спорт и музыка. Мы в этом году от некоторых занятий отказались, так как поняли, что есть небольшой перегруз - решили, например, что музыку будем изучать в живом режиме, в консерваторию ходить, в зал Чайковского. Оставили, конечно, английский. К сожалению, для нашего поколения английский язык и вообще иностранные языки - сложный вопрос, потому что не все так идеально, как хотелось бы. Современным детям необходимо разговаривать на английском как на родном языке, просто для того, чтобы стать частью этого мира, и неплохо было бы знать еще какой-то язык, например, китайский»
, - сказала Пересильд.
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