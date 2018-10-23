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Джулия Робертс больше не будет сниматься в романтических комедиях

23 октября
2018 год

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23 октября 2018
Совсем скоро Джулии Робертс стукнет 51 год. В ее копилке более 60 сыгранных ролей. Но собенно популярны романтические фильмы с ее участием, такие как «Красотка», «Ешь, молись, люби», «День святого Валентина».

Джулия Робертс больше не будет сниматься в романтических комедиях

Недавно Робертс дала интервью и призналась журналистам, что не намерена больше претендовать на роли романтичных героинь. Нет, ей не надоело. Просто Джулия уже не в том возрасте. Однако, по словам актрисы, она бы снялась в романтической комедии при одном условии.

«Разве что мне предложат сыграть мать главного героя или героини», - сказала актриса.

Джулия Робертс больше не будет сниматься в романтических комедиях

Но возраст – не единственная причина, почему Джулия решила оставить этот жанр.

«В моей карьере был период, когда люди думали, что я стала сниматься исключительно в романтических комедиях. Я действительно люблю такие фильмы, мне нравится сниматься в них и смотреть их. Но иногда они просто не приносят того опыта, который требуется тебе в определенный момент жизни», - заявила Робертс.
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Джулия Робертс больше не будет сниматься в романтических комедиях фотографии
Джулия Робертс больше не будет сниматься в романтических комедиях фотографии
Джулия Робертс больше не будет сниматься в романтических комедиях фотографии
Джулия Робертс больше не будет сниматься в романтических комедиях фотографии
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