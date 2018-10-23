Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сын Натальи Белохвостиковой госпитализирован с черепно-мозговой травмой

23 октября
2018 год

Лайфстайл >>
23 октября 2018
На днях 15-летний приемный сын Натальи Белохвостиковой был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом челюсти. По словам источников, Кирилл пытался пролезть в квартиру друга через окно, но не удержался и упал со второго этажа.

Сын Натальи Белохвостиковой госпитализирован с черепно-мозговой травмой

Дело в том, что парень решил навестить вечером своего приятеля Антона, но дверь его квартиры заклинило. Тогда Кирилл решил, что залезет к другу через окно. И упал на газон. Матери Кирилл ничего не сказал, но оповестил о произошедшем сестру, Наталью Наумову. В итоге парня забрала скорая помощь, которую вызвал отец Антона.

Сын Натальи Белохвостиковой госпитализирован с черепно-мозговой травмой

Наталья Белохвостикова прокомментировала эту ситуацию спустя сутки. Актриса довольно спокойно отнеслась к инциденту.

«Сын просто упал, он в порядке, уже болтает. Все случается. Когда ему было четыре года, он упал и сломал ногу. А в подростковом возрасте тем более не исключены подобные травмы», - сказала Белохвостикова.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Наталия Белохвостикова рассказала о приемном сыне

Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе пошел на поправку
Поиск по меткам
детиздоровье
персоны
Наталия БелохвостиковаНаталья Наумова (III)Наталья Наумова

фотографии >>
Сын Натальи Белохвостиковой госпитализирован с черепно-мозговой травмой фотографии
Сын Натальи Белохвостиковой госпитализирован с черепно-мозговой травмой фотографии
Сын Натальи Белохвостиковой госпитализирован с черепно-мозговой травмой фотографии
Сын Натальи Белохвостиковой госпитализирован с черепно-мозговой травмой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 3
мама Рембо (Челябинск)   24.10.2018 - 17:48
Не думаю,что Наталье,как матери,можно быть такой спокойной в данной ситуации! Помню,как она в своём первом фильме "У озера" переживала за судьбу Байкала. Переживала НАМНОГО больше,чем сейчас,когда... читать далее>>
№ 2
Зажигалочка (Лучший город Земли)   24.10.2018 - 05:24
Ой какой хорошенький стал! И какой большой... :-) Счастья этой замечательной семье. И здоровья. читать далее>>
№ 1
Любовь Ескина   24.10.2018 - 04:18
Пусть выздоравливает! А автору статьи надо отдавать свои опусы на коррекцию. Ошибки. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Олег Шилкин
22 октября трагически погиб во время исполнения трюка на съёмках кинокартины "Ильинский рубеж" каскадер Олег Шилкин.
Дмитрий Солодовник
19 октября ушёл из жизни актёр Дмитрий Солодовник.
Александр Светлов
18 октября ушёл из жизни режиссёр Александр Светлов.
Елена Караваешникова
18 октября ушла из жизни сценарист Елена Караваешникова.

День рождения >>

Таисия Вилкова
Михаил Галустян
Людмила Долгорукова
Ирина Ефремова (II)
Павел Кузин
Олеся Пуховая
Аракел Семёнов
Тамара Сёмина
Дмитрий Франько
Матьё Амальрик
Орсо Мария Гуэррини
Анни Жирардо
Зэкэри Найтон
Майкл Уэстон
Энтони Франчоза
Эберхард Эше
все родившиеся 25 октября >>

Афиша кино >>

Человек, который удивил всех
драма
Россия, Франция, Эстония, 2018
Лоро
биография
Италия, Франция, 2018
СуперБобровы. Народные мстители
комедия, семейное кино
Россия, 2018
Ведьмы
фильм ужасов
Австрия, Германия, 2017
Два билета домой
мелодрама
Россия, 2018
Кукловод
триллер, фильм ужасов
США, 2018
На границе миров
мелодрама, триллер, фэнтези, экранизация
Дания, Швеция, 2018
Несокрушимый
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2018
Репродукция
криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, Китай, Пуэрто-Рико, США, 2018
Смолфут
комедия, приключения, семейное кино
США, 2018
Только не они
комедия, молодежный фильм, научная фантастика
Россия, 2018
Школа жизни
драма, комедия, семейное кино
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью