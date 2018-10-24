Джулия Робертс больше не будет сниматься в романтических комедиях

Совсем скоро Джулии Робертс
стукнет 51 год. В ее копилке более 60 сыгранных ролей. Но собенно популярны романтические фильмы с ее участием, такие как «Красотка»
, «Ешь, молись, люби»
, «День святого Валентина»
.
Недавно Робертс дала интервью и призналась журналистам, что не намерена больше претендовать на роли романтичных героинь. Нет, ей не надоело. Просто Джулия уже не в том возрасте. Однако, по словам актрисы, она бы снялась в романтической комедии при одном условии.
«Разве что мне предложат сыграть мать главного героя или героини»
, - сказала актриса.
Но возраст – не единственная причина, почему Джулия решила оставить этот жанр.
«В моей карьере был период, когда люди думали, что я стала сниматься исключительно в романтических комедиях. Я действительно люблю такие фильмы, мне нравится сниматься в них и смотреть их. Но иногда они просто не приносят того опыта, который требуется тебе в определенный момент жизни»
, - заявила Робертс.
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