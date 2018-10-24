Сын Натальи Белохвостиковой госпитализирован с черепно-мозговой травмой

На днях 15-летний приемный сын Натальи Белохвостиковой
был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом челюсти. По словам источников, Кирилл пытался пролезть в квартиру друга через окно, но не удержался и упал со второго этажа.
Дело в том, что парень решил навестить вечером своего приятеля Антона, но дверь его квартиры заклинило. Тогда Кирилл решил, что залезет к другу через окно. И упал на газоню Матери Кирилл ничего не сказал, но оповестил о произошедшем сестру Наталье Наумовой
. В итоге парня забрала скорая помощь, которую вызвал отец Антона.
Наталья Белохвостикова прокомментировала эту ситуацию спустя сутки. Актриса довольно спокойно отнеслась к инциденту.
«Сын просто упал, он в порядке, уже болтает. Все случается. Когда ему было четыре года, он упал и сломал ногу. А в подростковом возрасте тем более не исключены подобные травмы»
, - сказала Белохвостикова.
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