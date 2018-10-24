Регина Дубовицкая рассказала о последних месяцах жизни Михаила Задорнова

Телеведущая Регина Дубовицкая
стала героиней программы очередного выпуска программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым
, где рассказала о последнем разговоре с юмористом Михаилом Задорновым
.
Дубовицкая очень тесно общалась с Михаилом Задорновым, как и со многими юмористами. Когда у Задорнова диагностировали рак, Регина узнала об этом одной из первых. В разговоре с Борисом Корчевниковым она рассказала, что Михаил до последнего хотел выступать на сцене и верил в свое выздоровление.
«Я знала, что он болеет, но я попросила прислать новые номера. Миша тогда находился в Подмосковье, проходил лечение, и прислал мне запись, как он читает свои рассказы в каком-то маленьком баре. Когда я увидела эти записи, я поняла, что не могу выпустить его на сцену, в таком состоянии показывать его зрителям нельзя. Я решила, что пусть он пройдет лечение в Германии, восстановится и тогда я уже выведу его на сцену. Помню, после операции я ему позвонила, а он сказал, что результаты очень хорошие, даже лучше, чем рассчитывали врачи. Мы договорились созвониться еще через пару дней, но там уже случился инсульт»
, - поделилась Дубовицкая.
Даже когда Задорнов находился в тяжелом состоянии, родные и коллеги верили в то, что болезнь отступит. Регина призналась, что будет помнить его сильным, веселым и умным человеком.
«Я знала его жизнерадостным, веселым. Скучно с ним точно никогда не бывало. Другое дело, что работать с ним было сложно. Миша не любил, когда его монологи резали, что-то убирали из них. Однако с ним можно было договориться заранее по поводу таких вопросов»
, - сказала телеведущая.
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