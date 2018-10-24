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Анна Михалкова приехала на премьеру своего нового сериала на метро

24 октября
2018 год

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24 октября 2018
Вчера состоялась премьера киносериала Бориса Хлебникова «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли. На мероприятие Михалкова добиралась на метро, чтобы миновать московские пробки.

Анна Михалкова приехала на премьеру своего нового сериала на метро
фото: Анна Михалкова

По словам актрисы, она полностью довольна своей ролью. Главная героиня сериала – 39-летняя Марина, которая вынуждена содержать всю свою семью. Только вот основной ее заработок – не цветочный бизнес, как думают ее дети и муж. По ночам Марина подрабатывает сутенершей.

«Сегодня тот редкий случай, когда мне не хочется стоять с краю и прятаться, мне хочется выйти и сказать – да, это я! Я обожаю эту работу. Удивительным образом на этом корабле, которым руководил Борис Хлебников, у нас у всех сложился удивительный творческий союз, где все были соавторами, как бы это пафосно ни звучало. И если его результат хотя бы процентов на двадцать совпал с тем восторгом, который мы испытывали во время съёмок, то вас точно ждёт невероятный сериал», - поделилась Анна.

Телевизионная премьера «Обычной женщины» состоится 29 октября в 21:00 на канале ТВ-3. Генеральный продюсер канала Евгений Никишов отметил, что такая история могла появиться только на ТВ-3.

«Продюсер Александр Плотников пришел к нам со сценарием «Обычной женщины» и сказал, что ему отказали на всех каналах, так как это «неформат». При этом, проблемы, с которыми сталкиваются герои сериала, очень хорошо знакомы людям по всему миру. Это история про семью и отношения внутри неё, в которой затронуты актуальные социальные конфликты. Этот сериал – про здесь и сейчас», - сказал Никишов.

На московской премьере в качестве гостей присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса, такие как Павел Деревянко, Яна Троянова, Ирина Горбачёва, Марина Александрова, Елена Хазанова, Эвелина Блёданс и другие.

Анна Михалкова приехала на премьеру своего нового сериала на метро
фото: Марина Александрова

Анна Михалкова приехала на премьеру своего нового сериала на метро
фото: Павел Деревянко

Анна Михалкова приехала на премьеру своего нового сериала на метро
фото: Евгений Гришковец

Анна Михалкова приехала на премьеру своего нового сериала на метро
фото: Яна Троянова

Анна Михалкова приехала на премьеру своего нового сериала на метро
фото: Ирина Горбачева

Анна Михалкова приехала на премьеру своего нового сериала на метро
фото: Ксения Суркова

Анна Михалкова приехала на премьеру своего нового сериала на метро
фото: Татьяна Догилева

Анна Михалкова приехала на премьеру своего нового сериала на метро
фото: Клавдия Коршунова

Кстати, мировая премьера драмы «Обычная женщина» состоялась во Франции весной 2018 года. Киносериал вошел в основной конкурс фестиваля теле и веб-сериалов Series Mania. По его итогам Анна Михалкова была удостоена награды за лучшую женскую роль.
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Анна Михалкова приехала на премьеру своего нового сериала на метро фотографии
Анна Михалкова приехала на премьеру своего нового сериала на метро фотографии
Анна Михалкова приехала на премьеру своего нового сериала на метро фотографии
Анна Михалкова приехала на премьеру своего нового сериала на метро фотографии
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