Анна Михалкова приехала на премьеру своего нового сериала на метро

По словам актрисы, она полностью довольна своей ролью. Главная героиня сериала – 39-летняя Марина, которая вынуждена содержать всю свою семью. Только вот основной ее заработок – не цветочный бизнес, как думают ее дети и муж. По ночам Марина подрабатывает сутенершей.
«Сегодня тот редкий случай, когда мне не хочется стоять с краю и прятаться, мне хочется выйти и сказать – да, это я! Я обожаю эту работу. Удивительным образом на этом корабле, которым руководил Борис Хлебников, у нас у всех сложился удивительный творческий союз, где все были соавторами, как бы это пафосно ни звучало. И если его результат хотя бы процентов на двадцать совпал с тем восторгом, который мы испытывали во время съёмок, то вас точно ждёт невероятный сериал», - поделилась Анна.
Телевизионная премьера «Обычной женщины» состоится 29 октября в 21:00 на канале ТВ-3. Генеральный продюсер канала Евгений Никишов отметил, что такая история могла появиться только на ТВ-3.
«Продюсер Александр Плотников пришел к нам со сценарием «Обычной женщины» и сказал, что ему отказали на всех каналах, так как это «неформат». При этом, проблемы, с которыми сталкиваются герои сериала, очень хорошо знакомы людям по всему миру. Это история про семью и отношения внутри неё, в которой затронуты актуальные социальные конфликты. Этот сериал – про здесь и сейчас», - сказал Никишов.
Кстати, мировая премьера драмы «Обычная женщина» состоялась во Франции весной 2018 года. Киносериал вошел в основной конкурс фестиваля теле и веб-сериалов Series Mania. По его итогам Анна Михалкова была удостоена награды за лучшую женскую роль.
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