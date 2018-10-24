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Сергей Шнуров женился в четвертый раз

24 октября
2018 год

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24 октября 2018
В начале месяца Сергея Шнурова и его избранницу заметили в ЗАГСе, а 20 октября появилась информация, что они расписались во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге.

Сергей Шнуров женился в четвертый раз

Сегодня Шнуров подтвердил, что он снова «никак не холостяк». Музыкант опубликовал совместное фото с новой женой и написал под ним незамысловатое стихотворение.

«Выпивая с тобой третью стопку,
Говорил себе, - не торопись, постой.
А потом схватил тебя за попку.
Глядь, опять уже не холостой.
Как обычно было не спокойно,
Расширялся блок, который НАТО,
Колебался курс рубля, биткойна,
Только я стабильно пьяно и женато.
Спросят, - мало тебе было баб ли?
Нет, полно, но есть один пустяк.
Я люблю. Одни и те же грабли.
Что-то я никак не холостяк».

Для Шнура этот брак стал четвертым. Избранницей Сергея стала 26-летняя Ольга Абрамова. Ранее их видели вместе на церемонии на церемонии вручения премии «Человек года» по версии журнала GQ.
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Сергей Шнуров женился в четвертый раз фотографии
Сергей Шнуров женился в четвертый раз фотографии
Сергей Шнуров женился в четвертый раз фотографии
Сергей Шнуров женился в четвертый раз фотографии
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