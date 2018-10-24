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Юлия Снигирь рассталась с Евгением Цыгановым

24 октября
2018 год

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24 октября 2018
Недавно в СМИ началось брожение слуха о том, что Юлия Снигирь и Евгений Цыганов расстались. Когда Цыганов пропустил премьеру фильма «Человек, который удивил всех», подозрение о расставании усилилось. И как выяснилось, слухи были небезосновательными. Дедушка Юлии Снигирь в интервью «Комсомольской правде» признался, что роман Снигирь и Цыганова окончен.

Юлия Снигирь рассталась с Евгением Цыгановым

Впервые актеры как пара появились на открытии фестиваля документального кино Beat Film Festival в 2016 году. В марте того же года Юлия родила Евгению сына Федора. Тогда Цыганов ушел от жены Ирины Леоновой и семерых детей.

А теперь соседи Юлии охотно рассказывают всем интересующимся о том, что Евгений уже давно не появляется в съемной квартире.

«Юля иногда гуляет с сынишкой во дворе. Вместе с Евгением их вообще сейчас не видим, хотя первые года два они с малышом часто вместе появлялись во дворе, ходили в магазин и производили впечатление очень любящих и счастливых людей».

А дедушка актрисы Виктор Сирискин из Тульской области сообщил, что Юлия растит сына одна – с Евгением они расстались.

«Юля сейчас ко мне не приезжает, и нам не удается толком поговорить. К сожалению, жена моя, бабушка Юли, недавно умерла. Юля была на ее похоронах полгода назад. Сейчас внучке тяжело. Она одна растит сына. Насколько я понял, они с Евгением разошлись. Первые годы внучка и Евгений были вместе, и все у них было хорошо. Юля светилась счастьем. Но, видимо, у них было не просто».
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Юлия Снигирь рассталась с Евгением Цыгановым фотографии
Юлия Снигирь рассталась с Евгением Цыгановым фотографии
Юлия Снигирь рассталась с Евгением Цыгановым фотографии
Юлия Снигирь рассталась с Евгением Цыгановым фотографии
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