Юлия Снигирь рассталась с Евгением Цыгановым

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«Лоро» Паоло Соррентино. Он эгоист и сумасброд, он хочет вечно жить

Сергей Шнуров женился в четвертый раз

Анна Михалкова приехала на премьеру своего нового сериала на метро

Премьера состоится уже в начале декабря.

На освободившуюся дату в ноябре 2019-го встали новые «Ангелы Чарли».

Юморист до последнего хотел выступать на сцене

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